Milan, svolta Osimhen: il nuovo bomber prende il posto di Gimenez

Scatenato il Milan che è pronto a sbloccare il mercato in vista della prossima stagione. Il nuovo ds Tare regalerà il bomber ad Allegri per provare a contrastare le big italiane.

Sarà impegnato solo in campionato il Milan di Allegri che è pronto a ripartire dopo una stagione deludente dove sono stati esonerati due allenatori e fatto tanto caos anche a livello di mercato. Ora però c’è la volontà di partire con un nuovo progetto che possa essere determinate per il futuro e occhio a ciò che può accadere considerando che c’è la volontà di provare a chiudere subito un nuovo attaccante al Milan.

Diversi i nomi che sono venuti fuori anche importanti di giocatori accostati al club rossonero, adesso però c’è un piano con il nuovo direttore sportivo Igli Tare che è pronto a formalizzare l’offerta per chiudere l’affare dopo aver ottenuto anche il sì dell’attaccante che può vestire la maglia del Milan.

Arriva la svolta, perché proprio in questi prossimi giorni si cercherà di chiudere l’accordo definitivo che permetterà poi al Milan di andare a completare il reparto offensivo aggiungendo una nuova punta oltre a Gimenez che è già in rosa e su cui il club rossonero ha investito tanto lo scorso gennaio, adesso però il suo posto potrebbe essere a rischio e dovrà dare il meglio.

Calciomercato Milan: nuovo bomber, svolta Osimhen

Il Milan è pronto a chiudere l’acquisto di un nuovo attaccante e nelle prossime ore si farà partire l’assalto decisivo che può permettere al giocatore di passare poi in rossonero. Il Mondiale per Club e Osimhen saranno decisivi per chiudere l’operazione.

Il Milan non è l’unico club che cerca un nuovo attaccante, sono tanti che proveranno ad inserire rinforzi in rosa e occhio al valzer che può coinvolgere anche il club rossonero in Italia. Perché ora arrivano aggiornamenti decisivi per quella che può essere la scelta del Milan per il nuovo bomber.

Kean, Retegui, Darwin Nunez e tanti altri nomi accostati, ma adesso il Milan è pronto ad acquistare Aleksandar Mitrovic. Il forte ed esperto attaccante serbo (31 anni il prossimo settembre) dopo aver giocato per anni in Inghilterra dove ha vestito la maglia del Fulham (111 gol in 206 presenze) adesso è in Arabia Saudita da un paio di anni e veste la maglia dell’Al-Hilal (68 gol in 79 partite).

Aleksandar Mitrovic può firmare col Milan per inserirsi nel reparto offensivo e giocarsi il posto di Gimenez. Il nuovo nome per l’attacco è un profilo che piace tanto ad Allegri che sa di poter contare su di lui sia da inizio gara che partita in corso per poter fare la differenza.

Il Milan può chiudere l’acquisto di Aleksandar Mitrovic dopo il Mondiale per Club e sarà decisivo Osimhen. Perché l’Al-Hilal di Simone Inzaghi farà un rilancio per Osimhen che sembra intenzionato ad accettare e solo quando si sbloccherà questa trattativa potrà poi arrivare la svolta per la firma di Mitrovic al Milan.