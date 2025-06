Mondiale per Club, match rinviato nella notte: il motivo

Un problema arriva nel corso di questa notte al Mondiale per Club, per il match che è stato ufficialmente posticipato dalla FIFA.

Il rinvio del match obbligato dalle condizioni che non hanno permesso il normale svolgimento del match che, nel corso di questa notte tra martedì e mercoledì, vedrà in programma anche la sfida del club italiano.

Alle 3 del mattino – ore italiane – gioca l’Inter contro il Monterrey, ma prima c’è stato l’allarme che ha spaventato e non poco gli addetti ai lavori che hanno predisposto la sospensione della manifestazione sportiva.

Mondiale per Club: il motivo del rinvio nella notte

Si prepara all’esordio contro il Monterrey, l’Inter, in questo Mondiale per Club nel suo nuovo format. In attesa della sfida, provando a restare svegli, i tifosi non hanno potuto “intrattenersi” con l’altra sfida della competizione, in onda su Dazn.

Prima della sfida contro il club nel quale milita Sergio Ramos, si doveva scendere in campo per Ulsan-Mamelodi, partita che vede sue club semi-sconosciuti al calcio Mondiale che avevano occasione proprio in questo format di mettersi in mostra. Cosa non possibile a causa del ritardo rispetto al calcio d’inizio, che era in programma per la mezzanotte italiana.

Un nubifragio ha colpito il luogo dove si gioca questa notte negli Stati Uniti. Dal clima sereno si è passati al temporale, col vento che ha intensificato le sue raffiche. Era chiarissimo anche ad occhio nudo, per ciò che veniva trasmesso in televisione, che ci fosse un tempaccio e questo ha costretto l’arbitro Turpin a predisporre il rinvio del match. Al momento risulterebbe esserci un semplice ritardo del calcio d’inizio, in attesa di capire cosa succederà e se si scenderà poi regolarmente in campo. Non si esclude, dovesse persistere il problema, anche il rinvio definitivo della sfida con i club che non usciranno di nuovo dagli spogliatoi.

Cosa dice il regolamento sul rinvio negli Stati Uniti

Al Mondiale per Club si è fermato un match a causa del maltempo. In attesa di capire quali saranno gli stravolgimenti, i forti temporali che arrivano in America, anche in questo periodo dell’anno, spingono gli States ad essere scrupolosi più del solito, per salvaguardare l’incolumità dei giocatori e delle persone presenti allo stadio.

Si attenderà ancora un po’, sempre nel corso di queste ore, poi si valuterà che cosa fare per quanto riguarda la sfida del girone che eventualmente sarà recuperato tra domani o dopodomani, senza prolungare ancora per molto sul recupero del match.