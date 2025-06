Adani vs Caressa: nuovo dissing, gliel’ha fatto apposta

Tra Lele Adani e Fabio Caressa non scorre buon sangue: ora è partito un altro dissing via social che ha preso subito il mondo del web.

I due volti della tv calcistica italiana si sono trovati spesso in contrasto in questi ultimi periodi, evidentemente spinti da situazioni regresse di quando Adani era uno degli opinionisti di punta di Sky Sport e Caressa uno dei giornalisti più importanti e di potere dell’azienda.

Caressa e Adani non si sono simpatici, vicendevolmente, e lo hanno sempre ribadito, senza alcun problema, anche sui social e di fronte alle telecamere: ora c’è un nuovo dissing.

Adani contro Caressa: parte un altro dissing

Tra Lele Adani e Fabio Caressa la situazione è più calda che mai e anche durante il Mondiale per Club ci sono nuovi scontri che si stanno creando e che stanno intrattenendo il web sempre di più.

Qualche giorno fa la lite riguardava l’Italia e il girone di qualificazione ai Mondiali in America del 2026, con due vedute completamente diverse dei due sulla Norvegia. Adani ha ribadito e sottolineato, prima della sfida agli scandivani, che si andava ad affrontare una squadra molto forte con cui ci sarebbe stato lo scontro fino alla fine del girone.

Dall’altra parte, invece, Caressa non credeva minimamente nelle qualità di Haaland e compagni e aveva criticato fortemente chi “aveva paura” della Norvegia. Ora è partito un altro dissing, e questa volta c’entra Lionel Messi.

Messi show con l’Inter Miami: Adani sui social contro Caressa

Lionel Messi ha fatto l’ennesimo show con l’Inter Miami durante il Mondiale per Club, segnando la 70esima punizione della sua carriera, raggiungendo ancora una vetta incredibile e inimmaginabile per i calciatori normali. Il suo gol ha portato alla vittoria contro il Porto e quindi a sognare gli ottavi di finale per portare la squadra di Miami avanti ancora un po’.

Dopo il gol di Messi, Lele Adani ha ripescato un commento di Fabio Caressa che risale al 2017, ricondividendolo in una storia Instagram utilizzando la colonna sonora di Profondo Rosso come scelta musicale.

All’epoca dei fatti, Fabio Caressa durante un intervento a Sky espresse un’opinione sull’opportunità da parte di Lionel Messi di lasciare il Barcellona. Sostenne che sarebbe stata una scelta giusta per l’argentino e anche per il club catalano, sostituendolo con qualche talento più giovane: “Ce ne sono tanti”.

Messi crea un nuovo scontro tra Adani e Caressa

Adani contro Caressa è all’ennesimo episodio, con la situazione che ora va tenuta sotto controllo perché sui social è inziata la bufera anche tra gli utenti, tra chi si schiera dalla parte di Adani e chi si schiera dalla parte di Caressa.

Il nocciolo della questione riguarda le qualità di Messi, indiscutibili secondo Adani e meno importanti di quello che si vede, per Caressa. Come continuerà questo dissing?