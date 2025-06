Napoli: sfuma Beukema, arriva un difensore del Chelsea

Ultimissime notizie calciomercato Napoli. Arrivano dei nuovi aggiornamenti in merito al futuro degli azzurri che sono pronti a trattare con il Chelsea l’acquisto del difensore.

Napoli a lavoro per chiudere l’accordo con il centrale che è una priorità per Antonio Conte che, dopo Marianucci, si aspetta un altro giocatore in quel reparto.

Con Beukema che diventa sempre più complicato, dopo il muro alzato dal Bologna, adesso Manna è pronto a bussare alla porta del Chelsea.

I rapporti con i Blues sono veramente ottimi ed è per questo motivo che il direttore sportivo è pronto ad approfittare di questa occasione per chiedere alla squadra inglese di lasciar partire il calciatore.

A fare il punto della situazione, su questa trattativa di calciomercato, è il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio che ha rivelato i dettagli in merito all’interesse del Napoli nei confronti del giocatore di proprietà del Chelsea, che nel corso dell’ultima stagione è sceso in campo in ben 33 occasioni con 3 gol ed un assist all’attivo.

Napoli: un altro affare con il Chelsea, chi prendono adesso

Svolta in casa Napoli con gli azzurri che non si fasciano la testa dopo le difficoltà emerse, in queste ultime ore, per l’arrivo di Beukema dal Bologna.

Il difensore olandese, che resta al primo posto nella lista dei gradimenti di Antonio Conte, non è l’unico obiettivo di mercato degli azzurri che stanno valutando anche il giocatore di proprietà del Chelsea che è pronto a fare le valigie per la prossima stagione.

Infatti, se non dovesse concretizzarsi l’affare Beukema, Manna è pronto a trattare con i Blues per l’arrivo di Trevoh Chalobah. Il calciatore è una valida alternativa al centrale del Bologna e rappresenta il profilo migliore per poter puntare a migliorare il reparto difensivo.

Chalobah Napoli: la decisione del Chelsea

Il difensore, classe 1999, ha un grande mercato dopo il rendimento di questa stagione agli ordini di Maresca. Infatti, come prima cosa, sarà importante convincere l’allenatore a lasciar partire il giocatore che ha fatto veramente bene con il Chelsea con il quale ha vinto anche una Conference League.

Con una rosa molto profonda e con tanti uomini in difesa, è possibile che i Blues possano aprire alla cessione di Chalobah che interessa anche al Napoli per la prossima stagione. E’ un nome, quindi, da tenere in considerazione per i londinesi che dovranno fare delle riflessioni riguardo alcuni calciatori che sono molto richiesti in questo calciomercato.