Calhanoglu: Marotta svela il vero motivo dell’esclusione con l’Inter

Ennesima esclusione per Calhanoglu, con le voci di calciomercato che accendono interrogativi: perché l’Inter lo esclude?

Dopo la gara giocata contro il Monterrey, l’Inter ha scelto di nuovo di escludere il proprio regista che ha fatto le fortune di Simone Inzaghi nella vecchia gestione ormai finita e con il ciclo Chivu che parte da questo Mondiale per Club. Un ciclo che riguarda l’oggi e il domani dell’Inter e che passa sicuramente dal mercato.

Voci di mercato che non sono mancate su Hakan Calhanoglu, calciatore che ha espresso pubblicamente di non escludere il suo futuro nel ritorno a casa, ad Istanbul, luogo nel quale tornerebbe da giocatore del Galatasaray. In Turchia, a casa sua, ed è Giuseppe Marotta ad aver rotto il silenzio dopo le voci che hanno coinvolto il giocatore e l’Inter per le vicende di mercato che riguardano appunto i nerazzurri.

Calciomercato Inter: l’annuncio di Marotta su Calhanoglu

Assente anche oggi, in una gara comunque importantissima per il girone dell’Inter, è Hakan Calhanoglu. Il centrocampista nerazzurro è uno dei migliori calciatori dell’organico di Cristian Chivu e, malgrado questo, è assente anche nella seconda giornata del Mondiale per Club.

Nella gara dove è fondamentale ottenere la vittoria, per portarsi a 4 punti, considerando che poi l’ultima è contro il temibile River Plate di Mastantuono, è assente ancora Calhanoglu e la causa è l’infortunio.

Lo ha chiarito Beppe Marotta, a Dazn, nel corso del pre-partita della sfida tra Inter-Urawa Red Diamons: “Adesso è infortunato, sta lavorando a parte, non gioca per questo. Ha dimostrato grande professionalità e rispetto, non abbiamo niente da rimproverargli”.

Sentite Marotta: “Se Calhanoglu chiede la cessione…”

Ha risposto anche alla domanda sulle voci di calciomercato, facendo una precisazione su Hakan Calhanoglu, calciatore che finirebbe al Galatasaray in caso di volontà annunciata.

È di questo che ha parlato il numero uno dell’Inter, il presidente Giuseppe Marotta: “Siamo in costante contatto con lui, non registro malessere o scontentezza di essere qui con noi. I rumors di calciomercato sono tipici in questo periodo, ci sta che ci siano, poi vengono ingranditi perché siamo in questa grande competizione ufficiale e attorno a questa, ci sono alcune considerazioni che io definisco capziose. Fa parte del progetto, poi è chiaro, che se il giocatore dovesse manifestare la volontà di essere ceduto esplicitamente, vedremo”.