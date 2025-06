Juventus: il nuovo attaccante arriva dal Chelsea

La Juventus guarda in casa Chelsea per rinforzare la propria squadra. Dopo il colpo invernale Renato Veiga, che alla fine non è stato confermato in bianconero, adesso la società ha puntato un altro giocatore che è pronto a salutare i Blues.

Un intreccio particolare che potrebbe riguarda anche Dusan Vlahovic, in passato accostato con insistenza alla squadra inglese.

Non è da escludere uno scambio, che potrebbe accontentare entrambe le società con Maresca che ha chiesto a gran voce l’arrivo di una prima punta con caratteristiche ben differenti rispetto a quelli che ha già presenti in rosa.

Intanto, i bianconeri hanno acceso i propri radar nei confronti del bomber londinese che è pronto a chiudere la sua esperienza in Premier League.

A fare il punto della situazione, sull’interesse della Juventus per l’attaccante del Chelsea, è il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio che ha chiarito ogni aspetto in merito al sondaggio fatto dal club bianconero che, in Italia, non è l’unica squadra interessata al calciatore.

Calciomercato Juventus: chi prendono dal Chelsea?

Si prospetta, quindi, un altro derby di calciomercato, dopo Sancho. Infatti, Juventus e Napoli hanno messo gli occhi sul giocatore di proprietà del Chelsea che si è reso protagonista dell’ultima giornata del Mondiale per Club, con un espulsione ingenua che ha inciso sulla sconfitta dei londinesi contro il Flamengo.

A prescindere da questo episodio, è da tanto che Maresca aveva espresso qualche perplessità sul giocatore che non andava a rispecchiare del tutto i prototipi dell’attaccante che lui desiderava.

Ecco perché, dopo l’ennesimo episodio contrastante, adesso la società sta pensando di cederlo a titolo definitivo.

Napoli e Juventus sono alla finestra per Nicolas Jackson che può completare il suo trasferimento in Serie A.

Calciomercato: su Nicolas Jackson Juventus e Napoli

Nicolas Jackson è pronto a chiudere la sua esperienza al Chelsea: in Serie A interessa alla Juventus mentre il Napoli ha chiesto informazioni riguardo il possibile arrivo del senegalese

Le richieste dell’ex Villarreal sono davvero tanto ed è anche per questo motivo che la società sta iniziando a pensare di cederlo in questo calciomercato estivo 2025. Gli azzurri, ad oggi, però sono concentrati su Nunez e Lucca, quindi la Juve ha la strada libera per poter prendere Nicoas Jackson che può essere il nome nuovo per i bianconeri.