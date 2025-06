Sancho arriva in Italia a titolo definitivo: l’annuncio di Romano

Il colpo Jadon Sancho in Serie A si fa a titolo definitivo. Nel corso della serata è arrivato l’aggiornamento di Fabrizio Romano.

Il giornalista ed esperto di calciomercato, attraverso i suoi profili ufficiali, ha fatto sapere quelle che sono le novità in arrivo dopo le voci che erano circolate sull’arrivo dell’esterno inglese che, a caccia di una “rinascita” in Italia dopo quanto già visto per i calciatori che si sono separati dai Red Devils, giocando altrove, arriverebbe dunque a titolo definitivo.

Il Manchester United ha fatto chiarezza su Sancho. La volontà è quella di cederlo a titolo definitivo, evitando di vedere un terzo prestito dopo quanto già si è visto tra Borussia Dortmund e Chelsea, senza successo perché i club in questione non hanno mai deciso di trattenerlo. Sulla mancata permanenza di Sancho lontano dallo United, però, c’è un comune denominatore: l’ingaggio enorme. Ed è su questo che si troverà una soluzione che permetterà l’arrivo in Serie A di Jadon Sancho.

Calciomercato: Sancho in Serie A, il colpo a titolo definitivo

Il colpo di calciomercato in Serie A porta a Jadon Sancho e, dopo quanto già successo con De Bruyne e McTominay da Manchester, sulle tracce dell’esterno in arrivo proprio dalla stessa città, è forte l’interesse del Napoli.

Ma oltre al club partenopeo, chi sta pensando di prendere Sancho è la Juventus che dovendo fare i conti con Vlahovic e Kolo Muani, vicini alla separazione dopo il Mondiale per Club e così come Conceicao, non certo del suo riscatto, ecco che punterebbe forte sull’inglese.

Per arrivare al calciatore l’ostacolo non è il costo del cartellino, bensì l’ingaggio. E Fabrizio Romano ha fatto sapere che il Napoli sarebbe disposto a spendere i 20-30 milioni di euro che servono per portarsi a casa il cartellino di Sancho.

Sancho al Napoli: cosa manca per chiudere

Il Napoli dunque non avrebbe problemi a pagare il cartellino di Jadon Sancho, calciatore inglese che gradirebbe pure la pista azzurra. Il problema è riconducibile ad un ingaggio che, seppur dovesse arrivare in prestito dallo United, vedrebbe la situazione invariata.

Anche in caso di prestito, il Manchester United dovrà essere disposto a pagare gran parte dell’ingaggio se vorrà davvero liberarsi di Sancho, magari con un’operazione di prestito con opzione di riscatto. L’unico ostacolo per chiudere questa operazione, in favore del Napoli che sarebbe in vantaggio sulla Juve, è infatti lo stesso stipendio del giocatore. Se Sancho dovesse accettare di ridurre di molto il suo stipendio, allora il Napoli potrà chiudere.