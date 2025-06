Che tegola per Inter e Milan: se ne va per 25 milioni

Si complica il mercato di Inter e Milan, così salta il grande affare: 25 milioni e l’operazione sta per andare in porto

L’Inter ha già avuto modo di attingere dalla mini finestra di mercato estivo riservata ai club partecipanti alla Coppa del Mondo (Sucic e Luis Henrique), il Milan fino ad ora ha solo venduto. Il calciomercato che le società milanesi stanno tentando di portare avanti è chiaro: serviranno idee e soprattutto cessioni per accontentare le richieste di Chivu e Allegri.

Un problema che accomuna i nerazzurri ai rossoneri riguarda, evidentemente, la difesa. Perché l’Inter deve assolutamente svecchiare un reparto nel quale, per età, l’unico profilo che promette garanzie per il futuro è Alessandro Bastoni. Il Milan, d’altro canto, di interpreti soprattutto al centro ne ha parecchi, forse troppi: nessuno ha convinto appieno.

E così dopo quelle che saranno le inevitabili cessioni, Marotta e Tare potrebbero tentare un grande colpo in difesa. A tal proposito, però, non arrivano novità confortanti per le big milanesti: offerta super e doccia fredda dietro l’angolo.

Milan e Inter ko: sfuma il difensore

Non è tempo di buone notizie per Milan ed Inter, almeno non in sede di calciomercato. I rossoneri stanno vivendo settimane delicate, visto che dopo Reijnders si parla con insistenza dell’addio di Theo Hernandez. I nerazzurri, invece, faticano a trovare la quadra dopo l’approdo di Chivu in panchina.

A rischiare la batosta, però, sono le due dirigenze. Secondo quanto riferisce ‘Caughtoffside‘ vi sarebbe un club in particolare interessato a Giovanni Leoni, talentuoso difensore 18enne che le milanesi hanno messo da tempo in cima alla lista dei potenziali acquisti. Il gioiellino del Parma piace tantissimo al Tottenham che, secondo indiscrezioni, avrebbe addirittura intenzione di farsi avanti prossimamente con un’offerta già pronta. 25 milioni di euro sul piatto che farebbero più che comodo alla società emiliana che per Leoni, esattamente un anno fa, di milioni ne ha sborsati poco più di 4. Un affarone, in piena regola.

Gli ‘Spurs’ con un’offerta del genere si ritroverebbero a sbaragliare quella che rimane, comunque, una concorrenza foltissima. Perché oltre a Milan ed Inter Leoni piace molto pure al Napoli in Serie A. All’estero occhio a Bournemouth e Wolverhampton. Nulla è ancora chiuso, anzi. Perché il portale inglese sostiene come da Parma la valutazione di Leoni – considerato uno dei difensori emergenti più forti e promettenti del panorama europeo – sarebbe decisamente più elevata.

I ducali pretenderebbero, ad oggi, non meno di 35 milioni di euro. Il rischio d’asta è dunque più concreto che mai. E così l’ex centrale della Sampdoria, sotto contratto con la società gialloblù fino al 30 giugno 2029 e reduce da 17 presenze con 1 rete in Serie A, è pronto a ritrovarsi al centro dell’attenzione.