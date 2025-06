Dal Milan al Torino, arriva il regalo per Baroni: colpo a sorpresa dei granata

Il Milan è destinato a cambiare molto rispetto alla scorsa stagione con i rossoneri pronti a lasciar partire diversi giocatori e acquistarne altrettanti.

Le prime decisioni di Igli Tare come nuovo direttore sportivo del Milan saranno inerenti alle conferme o meno di calciatori che sono o in scadenza di contratto o a fine prestito in rossonero.

Il Torino pensa ad un calciatore che finora ha vestito la maglia del Milan con i rossoneri che hanno già dato l’ok al suo addio. La dirigenza granata sta lavorando a stretto contatto con Marco Baroni per cercare di regalare al tecnico quelle pedine necessarie al rilancio della squadra. Un Torino che, dopo tanti anni passati nell’anonimato, vuole provare a raggiungere una qualificazione europea che manca da troppo tempo in casa granata.

Lascia il Milan e passa al Torino, affare ad un passo

Passato in prestito con diritto di riscatto al Milan dalla Fiorentina durante le ultime ore del mercato invernale, Riccardo Sottil non sarà acquistato a titolo definitivo dai rossoneri ma è pronto a cambiare di nuovo maglia. Stando a quanto affermato da TuttoSport, il Torino avrebbe messo nel mirino l’esterno offensivo che piace molto a Marco Baroni.

Riccardo Sottil ha un contratto fino al giugno del 2027 con la Fiorentina con l’esterno che è alla ricerca di una squadra che gli possa dare continuità. Passato al Milan nelle ultime ore dello scorso mercato invernale, il laterale non ha trovato spazio in rossonero ed è pronto a cercare una nuova maglia per il prossimo campionato. Il Torino appare il club maggiormente interessato al suo cartellino con la Fiorentina pronta a dare l’ok alla sua partenza in prestito con diritto di riscatto.

Il nome di Riccardo Sottil è stato fatto da Marco Baroni che, arrivato sulla panchina del Torino dopo l’esperienza alla Lazio, vuole rivoluzionare il reparto offensivo dei granata. Oltre a Sottil, che potrebbe arrivare in prestito con un diritto di riscatto fissato intorno agli 8 milioni di euro, il Torino sarebbe pronto a fare un tentativo per Ikoné, esterno viola che non sembra rientra nei piani di Pioli per la prossima stagione.

Nei prossimi giorni ci saranno dei contatti tra la Fiorentina ed il Torino per cercare di trovare un’intesa per il passaggio di Sottil in granata. Il classe 1999 è pronto quindi a cambiare di nuovo maglia all’interno del 2025 lasciando Milan e Fiorentina per provare l’esperienza con il Torino.