Dodò saluta e resta in Serie A: salto in Champions per 30 milioni

Il calciomercato della Fiorentina vede l’uscita di Dodò, che sembra pronto al grande salto per la Champions League.

Viene definito come “separato in casa” da TMW che ha spiegato quella che è la situazione legata al terzino brasiliano che, con tutto l’interesse di rientrare tra i calciatori che convincono Carlo Ancelotti per il Mondiale che dovrà vivere il tecnico di Reggiolo da assoluto protagonista nell’estate che sarà col Brasile.

La Fiorentina dal canto proprio ha fatto già conoscere le cifre del cartellino alle pretendenti che vorranno acquistare il cartellino di Dodò. L’esterno ex Shakhtar ha un valore di mercato ben preciso e i viola non faranno sconti. Stessa società viola che starebbe bloccando già il terzino che può sostituirlo.

Calciomercato Fiorentina: Dodò verso l’uscita, già preso il sostituto

Prendere il terzino che ha convinto in Serie A tra le esperienze vissute in prestito prima alla Sampdoria e poi al Genoa, non equivale a separarsi per forza a Dodò che non sarà spinto verso l’addio, nonostante la situazione che lo trova in uscita dal club toscano.

Il terzino della Fiorentina sarà venduto solo di fronte alla proposta alle cifre che chiede il club viola. Nel frattempo, per il sostituto diretto che può finire sia come titolare che come alternativa allo stesso Dodò, si può chiudere subito.

La Fiorentina, dal Napoli, starebbe infatti bloccando quella che è l’operazione che porta a Zanoli. Il giocatore del Napoli non sarà coinvolto nell’affare Dodò perché il club azzurro, sulla corsia di destra ha Di Lorenzo come titolare ed è sì, alla ricerca di un’alternativa, ma che possa essere giovane e di prospettiva, così da essere inserito a poco alla volta nel sistema di gioco di Antonio Conte. Dodò, il grande salto, lo vivrà altrove.

Dove giocherà Dodò: le cifre e la destinazione

Il terzino della Fiorentina vorrà tornare a giocare la Champions League dopo l’esperienza in Ucraina. L’esterno dei viola, “stanco” della Conference, avrebbe chiesto una cessione che sarà concretizzata solo di fronte all’offerta da 30 milioni che chiedono da Firenze.

In Italia c’è la Juventus che può provarci per l’esigenza di prendere un terzino. Dall’altra parte c’è anche la soluzione Atalanta che con Zappacosta non più giovanissimo e Bellanova che potrebbe dire addio dagli orobici, potrebbe puntare forte proprio su Dodò. Per entrambe le squadre il messaggio di Commisso è chiaro: il giocatore brasiliano non si svende.