Incredibile, Pogba al Milan: hanno fatto le cifre

Paul Pogba potrebbe clamorosamente finire al Milan: spuntano anche le cifre sul trasferimento del centrocampista

Terminato ormai da tre mesi il periodo di squalifica, Paul Pogba è sempre più vicino a fare il suo ritorno in campo che, salvo sorprese, sarà ancora in Europa dopo aver detto no alle sirene americane ed arabe.

Sia dall’Asia che dagli Stati Uniti erano arrivate offerte importanti per il centrocampista che, però, ha deciso di declinare, sentendo di poter dire ancora la sua nel Vecchio Continente. Pogba sogna di rimettersi in gioco in un club europeo per dimostrare di poter fare ancora la differenza e non essere un giocatore arrivato al tramonto della propria carriera. In questi giorni, il club più vicino al centrocampista è il Monaco che è dato in pole nella corsa al suo acquisto.

Tuttavia, fin quando non ci sono le firme non è da escludere niente, anche perché dall’Arabia Saudita non si sono ancora arresi. Dopo aver vinto il campionato, anche l’Al Ittihad si sarebbe messo sulle sue tracce per regalarsi un colpo in ottica AFC Champions League, ma sarà difficile convincere il giocatore a giocare in Saudi Pro League.

Nelle ultime ore, però, a sorpresa è emerso anche un clamoroso ritorno in Serie A per Pogba che potrebbe finire al Milan e addirittura sarebbero emerse anche delle cifre significative in questo senso, ovvero quelle dei bookmakers.

Pogba al Milan: per i bookmakers è possibile

Paul Pogba potrebbe fare il suo clamoroso ritorno in Serie A il prossimo anno. Ad aprire a questa sorprendente possibilità sono stati alcuni bookmakers tra cui la Sisal che ha quotato un clamoroso approdo del centrocampista francese al Milan a 20.00. Una quota che resta alta, ma non così proibitiva e ciò apre degli scenari clamorosi nel futuro di Pogba.

Ad oggi, il Monaco resta in pole nella corsa a Pogba, club che gli consentirebbe di poter giocare anche la Champions League, ma per i bookmaker il ritorno del centrocampista francese nel nostro campionato non si può escludere a priori. Tuttavia, i tifosi del Milan sono scettici riguardo il possibile arrivo di Pogba, soprattutto per via delle sue precarie condizioni fisiche che hanno reso infernale la sua seconda avventura alla Juventus.

Nei prossimi giorni, se non nelle prossime ore, sono attese novità importanti sul futuro di Pogba che si augura di poter presto firmare un contratto per sancire un ritorno in campo tanto insperato quanto atteso. Dopo mesi difficili, il centrocampista francese vuole mettersi di nuovo in gioco e farlo in uno dei cinque top campionati europei sarebbe per lui tanta roba.