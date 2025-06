Juventus: Kolo Muani diventa un problema, annuncio dalla Francia

Il Mondiale per Club rischia di diventare un problema per la Juventus. Gli occhi delle big sono su Kolo Muani che dopo la fine del torneo tornerà di proprietà del Psg.

Arrivano le ultimissime notizie dalla Francia relative al futuro di Kolo Muani, che ha esordito con una doppietta nella competizione Fifa in corso negli Stati Uniti.

L’attaccante, che anche nelle gerarchie di Tudor ha superato Vlahovic, sarà ancora bianconero fino alla fine del Mondiale per Club per poi tornare di nuovo a disposizione del Psg.

Ovviamente, nel caso in cui dovesse riconfermarsi come uno degli uomini migliori della Vecchia Signora, per la Juventus sarà davvero difficile confermare in rosa Kolo Muani per la prossima stagione.

E’ l’edizione odierna de L’Equipe, in Francia, a fare il punto della situazione riguardo il futuro dell’attaccante classe 1998, che al di là di tutto non farà più parte del progetto Psg.

Il giocatore, arrivato in prestito alla Juventus, sta conquistando il suo spazio tra le fila dei bianconeri, risultando anche decisivo in alcune partite. L’intenzione di Comolli è quella di confermare Kolo Muani anche per la prossima stagione, sempre in prestito con eventuale diritto di riscatto per la stagione 2026-2027.

Bisognerà trovare un accordo che soddisfi le parti in causa ma le ottime prestazioni di Kolo Muani hanno creato non pochi problemi visto che adesso anche altri club sono pronti a sfidare la Juve per prendere il francese.

Calciomercato Juventus: concorrenza Kolo Muani, chi lo vuole adesso

Le squadre inglesi sono pronte a valutare l’acquisto del bomber francese che è finito sul mercato.

Non c’è solo la Juventus su Kolo Muani che interessa anche a Chelsea e Manchester United. Il PSG è pronto a cedere l’attaccante che non rientra nei piani del club.

I due club di Premier hanno la disponibilità economica per chiudere subito l’affare rispetto alla Juve che è disponibile a prendere Kolo Muani solo in prestito.

Juventus: si complica il riscatto di Kolo Muani

I bianconeri devono fare attenzione alla concorrenza inglese per Kolo Muani che è un obiettivo di mercato di Chelsea e Manchester United.

Paradossalmente, il Mondiale per Club rischia di far tramontare – in maniera definitiva – il colpo Kolo Muani che dopo la fine del torneo tornerà in Francia per poi essere ceduto. Il giocatore sta bene a Torino e vorrebbe restare ma il richiamo della Premier è troppo alto e alle giuste condizioni può decidere di vivere una nuova avventura proprio in Inghilterra.

La Juve, quindi, dovrà trovare in fretta un accordo con il Psg e provare ad anticipare la concorrenza.