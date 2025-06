L’Inter cambia modulo: dal mercato arrivano 2 trequartisti

L’Inter cambia pelle. Chivu è pronto a dare la sua impronta alla squadra che dovrà recepire i diktat del nuovo allenatore. Le prove sono iniziate già in questo Mondiale per Club e continueranno nei prossimi mesi, grazie ai nuovi arrivi che arriveranno dal calciomercato.

Ecco le ultimissime notizie riguardo i prossimi acquisti dell’Inter che sta pensando di dare una svolta alla propria squadra con un cambio di rotta che potrà portare a degli stravolgimenti dal punto di vista tecnico tattico.

Una mossa necessaria che dovrà dare slancio alla nuova linea di calciatori che dovrà mettersi in mostra e guadagnare la fiducia dell’ambiente nerazzurro. La proprietà è stata chiara con Marotta: bisogna ringiovanire la rosa e puntare sui giovani che, se già pronti, possono già fare la differenza in Serie A.

Ecco perché, secondo le ultime notizie di calciomercato, la società è a lavoro per chiudere dei primi acquisti. Bonny è un obiettivo concreto per la società che sta ragionando anche su 2 trequartisti da prendere.

L’idea del club è puntare tutto sul 3-4-2-1 con due jolly offensivo alle spalle della prima punta che, all’occorrenza, può essere Lautaro o Thuram, in base alla partita e all’avversario che si troverà da affrontare la squadra.

Calciomercato Inter: chi prendono sulla trequarti?

Ci sono delle nuove idee per i nerazzurri che vogliono sfruttare maggiormente le zone centrali del campo.

Ecco perché la dirigenza sta pensando di rinforzare l’attacco con 2 trequartisti che possono trovare spazio nella nuova Inter.

Nel mirino ci sono Arda Guler e Nico Paz. Due giocatori ancora sotto l’orbita del Real Madrid che rischiano di non trovare spazio nei Blancos. Ecco perché i nerazzurri sono pronti ad approfittare dell’occasione per prenderli entrambi.

La proprietà è disposta a fare anche un sacrificio con l’obiettivo di monetizzare, in futuro, dall’evewntuale cessione di uno dei due.

Cristian Chivu sta pensando di cambiare pelle alla sua Inter e di puntare su un modulo che, sotto alcuni punti di vista, può sembrare anche più offensivo.

Le prove sono già iniziate in questo Mondiale per Club e potranno proseguire se arriveranno i giusti acquisti dal calciomercato.

Ecco perché, come riportato da calciomercato.com, prendono sempre più quota le piste che portano all’Inter Nico Paz e Arda Guler che sono i due giocatori di fantasia che l’Inter ha bisogno per sfruttare al meglio il potenziale offensivo, che potrà contare anche su Carboni che è un altro jolly importante per la prossima stagione