Milan: il primo colpo per Allegri, affare “alla Leao”

Il calciomercato del Milan passa dalle scelte che farà Igli Tare e una tra queste vede l’occasione di calciomercato in arrivo dal Lille.

Come quando il club milanista andò a prelevare il giovane Rafael Leao dal Lille, così come successe con Mike Maignan, rendendo i due praticamente due dei migliori calciatori non solo del campionato, ma anche al Mondo, se si considera quanto fatto in rossonero dai due.

Un giocatore che i rossoneri già seguivano da tempo, oltre a Jonathan David che in uscita a zero dal Lille continua a stuzzicare le idee dei rossoneri, potrebbe infatti finire presto al Milan. Si tratta di uno degli esterni, diversi dal ruolo di Leao sulla batteria di calciatori offensivi, che permetterebbe ai rossoneri di risolvere quello che è stato uno dei problemi, tra i molti, dell’anno appena concluso. Con Allegri in panchina e con Tare ad amministrare, il Milan punta forte sul nuovo terzino.

Calciomercato: il nuovo terzino dal Lille come Leao

Sono diversi i nomi per il posto da terzino, non solo sul versante di sinistra. Perché non va dimenticato che oltre alla questione da sbrogliare su Theo Hernandez, c’è la situazione a destra che ha visto Walker ed Emerson Royal che non hanno convinto a pieni voti nella disastrosa annata del Milan, senza contare che è sulla via del tramonto la carriera di Alessandro Florenzi.

Nel ricambio generazionale, infatti, c’è un nome tra i giovani che fino a pochissimo tempo fa, risultava essere uno dei migliori talenti tra i giovanissimi in tutta Europa, che piaceva proprio al Milan.

Questa mattina La Gazzetta dello Sport ha fatto sapere che il Milan non lo ha mai perso di vista. Nonostante l’infortunio e il momento buio, vorrà presto rimettersi in condizione e chissà che per il Milan non possa rappresentare un’occasione importante, considerando anche le cifre al ribasso di adesso. Tiago Santos, a cifre modiche, può rappresentare il vero affare del Milan per quest’estate.

Milan, le cifre del colpo per Allegri

Quella su Tiago Santos è di fatto un’occasione di calciomercato per il Milan. Si tratta di un giocatore che, salutando il Lille dopo la rottura al crociato, arriverebbe al Milan per giocarsi una chance da titolare, ma a basse cifre.

Rispetto ai 30-40 milioni sui quali sparava alto il club francese, adesso il Milan per circa 15-20 milioni di euro o in un’operazione di prestito, con opzione di riscatto, riuscirebbe a convincere il Lille a separarsi dal terzino portoghese che, prima del Mondiale 2026 e nella stagione che porterà allo stesso, tenterà di rimettersi in sesto per farsi trovare poi pronto per la sua stessa Nazionale.