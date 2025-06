Osimhen alla Juve: si chiude con lo scambio – SportMediaset

Il colpo Victor Osimhen, per la Juventus, potrebbe andare a chiudersi grazie allo scambio col Napoli.

Gli azzurri stanno facendo diverse valutazioni. Andando con ordine, SportMediaset ha parlando di quella che era la recente operazione che coinvolgeva il Napoli e Osimhen, nello scambio che vedeva inserito sia Chiesa che Nunez per portare il nigeriano al Liverpool. Ma con i Reds, per ora, tutto sarebbe concluso con un nulla di fatto. Se il Napoli prenderà Chiesa – che sembra vicinissimo agli azzurri – e Nunez, i due affari saranno slegati ad Osimhen.

Victor Osimhen sarebbe desideroso di vestire la maglia bianconera. Tornerebbe in Serie A giocando in un campionato che conosce alla perfezione, avendolo vinto col Napoli, per vestire la maglia dei rivali storici del club col quale sembra aver ormai rotto. E approfittando di uno scambio di cartellini, la Juventus potrebbe convincere il Napoli a vendere Osimhen per 30-35 milioni di euro più il cartellino del proprio calciatore.

Calciomercato: Osimhen alla Juve con lo scambio, l’operazione

L’operazione vedrebbe un titolarissimo finire dalla Juventus al Napoli, con il tandem davanti che vedrebbe una coppia inedita di due “nove” ma che potrebbero clamorosamente completarsi.

Potrebbe vedere in Dusan Vlahovic, Antonio Conte, la soluzione al suo Napoli. Gli assist di Lukaku, oltre che i gol, per un calciatore che diventerebbe in azzurro una macchina letale, riprendendo ciò che ha lasciato per strada il classe 2000 che è arrivato ai 25 anni d’età in quest’annata e che vuole compiere il salto di qualità che alla Juve non è arrivato. Potrebbe giocare a favore del Napoli l’operazione che vede il valore economico completamente a dislivello rispetto a Osimhen che tornerebbe in Italia preoccupando e non poco le rivali che se lo ritroveranno contro.

Ma con Vlahovic nello scambio tra Juventus e Napoli per Osimhen, occhio anche a quello che diventerebbe il serbo nel 2025/2026 sotto la gestione Conte. Sta ragionando su questo il Napoli, di fronte alla proposta che arriva dalla Juve per convincere gli azzurri a calare le pretese economiche sul nigeriano.

Sceglierà Conte: un motivo frena l’operazione tra Napoli e Juve

Malgrado la possibilità di guadagnarne in cifre e operazione, se si pensa che Vlahovic “rischia” di rinascere con Antonio Conte valendo poi il doppio economicamente, se non il triplo di quanto vale adesso alla Juventus, dall’altra parte c’è la valutazione sul non voler rinforzare i suoi ex, da parte di Conte.

Perché, dando Osimhen alla Juventus, è chiaro che il Napoli vedrà i bianconeri come rivali potenziali per lo Scudetto, dopo l’anno in chiaroscuro passato nel 2025. I partenopei cercheranno di affrontare più valutazioni, liberandosi in ogni caso di Osimhen che col Napoli pare aver chiuso un capitolo, completamente.