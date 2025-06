Tutto vero, Chiesa in Serie A: folle destinazione

Federico Chiesa può lasciare il Liverpool per fare ritorno in Serie A: sull’ex Juve sono piombati due club italiani.

La stagione appena conclusa ha visto Federico Chiesa fregiarsi del titolo di campione d’Inghilterra con il Liverpool. Tuttavia difficilmente l’ex attaccante della Juventus sentirà questo trionfo dei Reds fino in fondo anche suo: le sue presenze con il club inglese in campionato sono state soltanto sei (14 se si considerano anche FA Cup, Coppa di Lega e Champions League), appena sufficienti per permettergli di ottenere la medaglia da campione.

Arrivato la scorsa estate dai bianconeri dopo un’operazione da 12 milioni di euro più 3 di bonus, il figlio d’arte è stato costantemente frenato da problemi fisici che lo hanno tenuto spesso fuori. L’esperienza al Liverpool non è stata positiva ed è per questo che Chiesa spera di poter lasciare la Premier nelle prossime settimane per fare rientro in Italia.

L’ex Juve ha troppo bisogno di giocare con continuità anche per provare a rientrare nel giro azzurro. Il nuovo CT della Nazionale italiana, Gennaro Gattuso, è stato fin troppo chiaro: parlando proprio di Chiesa il tecnico calabrese ha detto di averci parlato e di averlo invitato a trovare il modo di avere un certo spazio.

Chiesa in Serie A: due club sull’ex Juve

Quattordici presenze nell’ultima stagione sono davvero troppo poche per poter ambire a una maglia azzurra. Chiesa lo sa molto bene e per questo ha dato mandato al suo entourage di sondare il terreno per capire quale può essere la migliore destinazione futura. Al momento sembra che le migliori opportunità per Chiesa siano proprio in Serie A.

Potrebbe provarci il Napoli, che già a gennaio aveva fatto un tentativo per Chiesa come possibile sostituto di Kvaratskhelia (ceduto al PSG). Antonio Conte stima molto l’ex Juve e sarebbe ben felice di avere a disposizione un attaccante esterno con le sue qualità. Il Napoli potrebbe poi assicurarsi Chiesa a un prezzo molto conveniente ed è un altro aspetto che piace a Manna e De Laurentiis.

Tuttavia anche la Roma è tornata a interessarsi a Chiesa. In molti ricorderanno che la scorsa estate i giallorossi trattarono a lungo con la Juventus per provare a portare l’ex viola nella Capitale. Alla fine l’affare non andò in porto ma ora le cose possono andare diversamente: Gasperini è alla ricerca di un’ala destra di spessore e uno dei profili più graditi è proprio quello di Chiesa.