Calciomercato: stanno prendendo Kean, la Fiorentina blocca il sostituto

Ciò che fino a ieri sembrava impossibile adesso può diventare realtà. Dopo una stagione da record, Moise Kean si appresta a lasciare la Fiorentina. L’offerta è pronta da parte di una big che ha messo sul piatto davvero tanti soldi.

Ecco le ultimissime notizie riguardo il calciomercato della Fiorentina. La società viola si è già mossa in anticipo perché consapevole della possibilità che Kean potesse lasciare Firenze in questo calciomercato estivo 2025.

Ed è per questa ragione che il club ha puntato su Dzeko e adesso ha come obiettivo un altro attaccante, questa volta più giovane, proveniente dalla Serie A.

Arrivano conferme sulle intenzione di Moise Kean di lasciare la Fiorentina nel corso di questo calciomercato. A fare il punto della situazione è il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio.

Le cifre in ballo sono davvero alte e l’offerta è difficile da rifiutare per il giocatore che sta meditando riguardo la proposta che gli è arrivata. I suoi agenti sono a lavoro per limare alcuni dettagli con il club pronto a pagare la clausola di 52 milioni di euro alla Fiorentina.

Calciomercato: vendono Kean, chi arriva alla Fiorentina

Ed è per questo motivo che la Fiorentina si è mossa in anticipo per quanto riguarda l’attaccante.

Dopo il colpo d’esperienza Edin Dzeko, che a 40 anni si appresta a vivere una nuova avventura in Serie A, i viola sono pronti a chiudere per un giovane di belle speranze che ha tutto per fare bene.

Infatti, nelle ultime ore sono stati approfonditi i dialoghi per quanto riguarda Roberto Piccoli che nell’ultima stagione ha giocato al Cagliari. Può essere lui, infatti, l’altro colpo di mercato da parte della società viola che rischia di perdere Moise Kean per la prossima stagione.

Dove sta andando Kean?

Conferme riguardo l’addio di Moise Kean che può andare in Arabia Saudita. Infatti, secondo le ultime notizie di calciomercato, l’Al-Qadsiah ha messo sul piatto un ingaggio da15 milioni a stagione per l’attaccante.

Una cifra record per il giocatore che è pronto a cedere alla tentazione di andare nella Saudi Pro League. I viola sono stati allertati con la possibilità che la società araba possa chiudere il colpo e pagare i 52 milioni di euro della clausola rescissoria per Kean.

Sullo sfondo resta viva anche l’opzione Manchester United. Intanto, per sostituire Kean la Fiorentina pensa a Roberto Piccoli.