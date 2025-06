Doppio colpo Juve dal PSG: non solo Muani

Non solo Kolo Muani, la Juventus apparecchia un doppio affare con il PSG: Tudor già esulta, che affare

La Juventus di Igor Tudor viaggi su un doppio binario. In questo momento, da un lato, il Mondiale per Club che sta vedendo protagonista la Vecchia Signora. Il campo, in attesa di novità alla rosa bianconera, sta dando conferme importanti al tecnico croato.

Dall’altro la sessione estiva di calciomercato si avvicina e la dirigenza è già al lavoro per rinforzare la squadra in vista di una stagione che sarà, evidentemente, ricca di impegni. L’accesso alla prossima Champions League garantirà un tesoretto importante a Damien Comolli che, dopo aver confermato Tudor in panchina, è già al lavoro per costruire un gruppo capace di tornare a lottare per lo Scudetto.

Dopo l’annata deludente, d’altronde, la Juve non può fare altrimenti. Nonostante una doppia sessione di calciomercato carica di importanti esborsi economici, le strategie di Giuntoli – ormai ex – non hanno portato i risultati sperati. L’attacco rimane il focus principale, visto che è praticamente certo l’addio di Dusan Vlahovic che non rimarrà a Torino: il bomber serbo, in scadenza il 30 giugno 2026, è a caccia di un club che punti su di lui: il Milan e Allegri, tra le altre, sognano il colpaccio.

In casa bianconera si sta lavorando già da un pò alla possibile riconferma di Randal Kolo Muani. La punta, di proprietà del PSG, rimarrà a Torino fino alla fine del mese e una volta terminato il Mondiale per Club far ritorno a Parigi. Da Torino, però, sono certi di poter raggiungere l’intesa per tenersi stretto il nazionale francese a titolo definitivo.

PSG-Juve, doppio affare: colpo da urlo per Tudor

Kolo Muani sin dal suo arrivo a Torino ha avuto un impatto sulla squadra, chiudendo con 8 gol e 1 assist vincente in 16 presenze complessive in Serie A. Numeri che hanno convinto i vertici bianconeri a puntare su di lui. Ma Kolo Muani potrebbe non essere l’unico affare in ballo tra la Vecchia Signora e il club di Al-Khelaifi.

Nei giorni alla dirigenza bianconera è stato offerto Lucas Beraldo, nazionale brasiliano che potrebbe salutare Parigi. La società campione d’Europa avrebbe aperto anche alla possibile partenza in prestito: un’occasione che da Torino potrebbero apprezzare e rendere concreta. La Juve, infatti, in attesa del pieno recupero di Bremer ha bisogno di un grande colpo per affiancare l’ex Torino.

Beraldo si è trasferito nel gennaio 2024 in Francia per 20 milioni di euro: un investimento che il PSG, dal San Paolo, ha fatto prima di tutti. Adesso con lo spazio che alla corte di Luis Enrique potrebbe diminuire in vista dei prossimi colpi, Beraldo potrebbe partire. Un affare, visto che la Juve dovrebbe pagare solo lo stipendio da 1,8 milioni di euro: per il cartellino, se ne discuterebbe più avanti. Staremo a vedere.