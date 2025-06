Juventus: si sblocca il mercato, chiudono 2 colpi

Si muove qualcosa per quanto riguarda il mercato della Juventus. Comolli è pronto a chiudere due colpi, ecco tutti i dettagli riguardo questa operazione.

Siamo alle fasi iniziali di una sessione estiva che si preannuncia davvero entusiasmante per la Juventus che sta lavorando su più fronti, sia in entrata che in uscita. Servono, infatti, delle nuove risorse per poter finanziare i prossimi acquisti dei bianconeri che sono a lavoro per definire le prime operazioni di calciomercato.

L’area sportiva, affidata in questo momento a Comolli e Chiellini, si sta concentrando su 2 trattative che potrebbero regalare delle grandi sorprese. Infatti, in attesa della nomina ufficiale del nuovo direttore sportivo, a coordinare gli affare c’è l’ex Tolosa che è sempre più parte integrante del progetto tecnico della Vecchia Signora.

A fare il punto della situazione, sul colpo di mercato della Juventus, è il giornalista Gianluca Di Marzio di Sky Sport che ha fornito dei nuovi aggiornamenti in merito al doppio affare di calciomercato che può chiudersi molto presto.

Calciomercato Juventus: stanno chiudendo il primo colpo

Infatti, le parti sono già entrate in contatto per avviare la trattativa che potrebbe favorire le casse della Juventus, disponibile a trattare la doppia cessione.

I due esterni, infatti, non sono parte integrante del nuovo progetto tecnico di Tudor che ha già dimostrato, in questo inizio di Mondiale per Club, di non puntare su di loro.

Ecco perché la Juventus è pronta a privarsi di Mbangula e Weah che possono salutare in questo mercato estivo 2025. Entrambi possono partire e andare in Premier League, c’è una squadra che li vuole.

Calciomercato Juventus: Nottingham Forest su Mbangula e Weah

Trovano conferme le voci relative alla doppia cessione da parte della Juventus che è pronta a vendere al Nottingham Forest Mbangula e Weah.

Dialoghi in corso tra i due club che sono pronti a trattare per questa operazione che favorirebbe entrambe, visto che i bianconeri non hanno intenzione di puntare sui 2 esterni.

Le parti sono già entrate nel vivo della trattativa con il Nottingham pronto a mettere sul piatto 22-23 milioni di euro. Resta l’incognita legata alla scelta finale dei giocatori con Mbangula che ha mercato anche in Italia, visto che interessa a Bologna e Parma dove ritroverebbe l’ex allenatore delle giovanili bianconere Cuesta.