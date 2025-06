La Juventus ha deciso, se ne va in Premier: ceduto per 25 milioni

La Juventus ha preso la propria decisione: il top player verso la cessione in Premier League, via per 25 milioni di euro

Giorni di mercato movimentati in casa Juventus dove ci si è iniziati a muovere in vista di quella che sarà la prossima stagione mentre la squadra è impegnata al Mondiale per Club negli States.

Per i bianconeri c’è tanto lavoro da fare se vorranno essere competitivi il prossimo anno, ma prima di mettere a segno colpi di mercato importanti dovranno prima incassare qualcosa da quei giocatori che non rientrano più nel progetto. Uno di questi è Dusan Vlahovic che ormai da qualche mese non è più nei piani della Juventus, desiderosa di vendere l’attaccante serbo il prima possibile per poi portare in rosa il suo sostituto.

In questi giorni, per Vlahovic si è parlato di un possibile trasferimento al Milan, considerato che Allegri lo stima molto e sarebbe ben felice di allenarlo anche nella sua seconda avventura rossonera, ma il Diavolo non è l’unico club sulle sue tracce. Dalla Turchia è forte l’interesse del Fenerbahce che sta esercitando un pressing costante per strappare il sì del serbo, non convinto del tutto dalla destinazione.

Secondo quanto riportato dall’esperto di mercato Ekrem Konur, invece, per Vlahovic sono ancora del tutto aperte le porte della Premier League e la Juventus sarebbe propensa proprio a cederlo in Inghilterra per incassare una cospicua somma.

Juventus, addio Vlahovic: il serbo può finire in Premier League

La Juventus saluterà Dusan Vlahovic in questa sessione di mercato e va capito solamente in quale squadra giocherà il prossimo anno l’attaccante serbo. Oltre a Milan e Fenerbahce, stando a quanto riportato sul suo profilo X dall’esperto di mercato Ekrem Konur ci sarebbero molti club di Premier League che sarebbero pronti a far recapitare un’offerta sulla scrivania dei bianconeri.

Tra questi vi sono ben tre big come Arsenal, Manchester United e Chelsea che sono a caccia di un attaccante capace di garantire gol con regolarità. Alle tre big inglesi si aggiunge anche il Newcastle che, per festeggiare il ritorno in Champions League, vorrebbe regalarsi un grande colpo di mercato.

Rispetto allo scorso anno, la Juventus ha intenzione di vendere Vlahovic al più presto e secondo Konur i bianconeri sarebbero pronti ad accettare anche un’offerta sui 25 milioni di euro, ben al di sotto al valore di mercato dell’attaccante serbo che è di 35 milioni di euro. Una decisione forte che conferma la volontà dei bianconeri di liberarsi quanto prima di un giocatore ritenuto non più idoneo per far parte del progetto.