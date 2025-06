Osimhen resta a Napoli: l’annuncio gela la Juve

La Juve rischia di rimanere beffata: Osimhen potrebbe rimanere a Napoli, l’indiscrezione è davvero clamorosa.

La Juve è alla ricerca di un centravanti di grande spessore per la prossima stagione. Dusan Vlahovic è ormai sul mercato dopo aver rifiutato ogni proposta di rinnovo volta a spalmare il suo oneroso ingaggio (12 milioni di euro), mentre Randal Kolo Muani vorrebbe rimanere a Torino ma l’operazione da portare a termine con il PSG non sembra così semplice.

Ecco perché Comolli e Chiellini stanno buttando più di un occhio sul mercato. Non è un segreto che l’obiettivo numero uno dei bianconeri sia Victor Osimhen, protagonista di una stagione straordinaria con il Galatasaray: 37 gol in 41 presenze per il bomber nigeriano, che ha letteralmente trascinato il club di Istanbul al ‘Double’ (campionato e coppa di Turchia).

Il prestito al Galatasaray sta ormai per terminare, anche se i turchi stanno provando ad acquistare definitivamente il cartellino del giocatore. Nel suo contratto c’è infatti una clausola da 75 milioni di euro per i club esteri, che ovviamente non vale per la Juve: se i bianconeri vogliono portare Osimhen alla Continassa devono prepararsi a spendere almeno 85-90 milioni, senza dimenticare l’ingaggio da 10 milioni di euro all’anno richiesto dall’attaccante.

Osimhen resta a Napoli: svolta clamorosa, tifosi in delirio

Il Napoli preferirebbe molto di più cedere Osimhen all’estero, evitando così di rafforzare una rivale come la Juventus. Tuttavia in queste ore è cominciata a circolare un’indiscrezione clamorosa: le possibilità che l’ex Lille decida di rimanere a Napoli non sembrano essere poi così basse.

Ne è convinto Peppe Iannicelli, giornalista e conduttore di trasmissioni di sport, che ai microfoni di Radio Marte ha detto la sua opinione sul futuro del giocatore. Secondo Iannicelli con il passare dei giorni si starebbe facendo sempre più concreta la possibilità di rivedere Osimhen in maglia azzurra.

“Non mi pare che in giro per l’Europa si stiano accapigliando per lui – le parole di Iannicelli – quindi non va escluso che resti dov’è e che prosegua la carriera in Serie A con gli attuali campioni d’Italia“. Il giornalista fa notare che Osimhen è a tutti gli effetti un giocatore del Napoli e che se non dovesse spuntare un club davvero disposto ad acquistarlo (o a prenderlo almeno in prestito) le probabilità che rimanga alla corte di Antonio Conte diventerebbero molto elevate. “Per Victor, sarebbe anche una sfida personale – conclude Iannicelli – giocare una grande Champions con il Napoli la prossima stagione”.