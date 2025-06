Scamacca torna in campo: sarà titolare in una big di Serie A

Il calciomercato dell’Atalanta e della Serie A torna a vedere protagonista Gianluca Scamacca, centravanti che torna dopo il lungo infortunio.

L’Atalanta ha da giocare la Champions League e alternando il centravanti titolare, potrebbe vedere in Scamacca il possibile sostituto ideale di Mateo Retegui, che giocherà alla Dea anche sotto gestione di Ivan Juric, facendo però da co-titolare assieme a Scamacca, appunto. Ma soltanto se lo stesso centravanti italiano dovesse scegliere di restare al club bergamasco, considerando che ha voglia di tornare da protagonista in Italia.

Dopo aver conquistato una Nazionale che ha perso nel corso del tempo, a causa del suo infortunio che portò proprio l’Atalanta circa un anno fa a prendere con urgenza Retegui, se la vuole riprendere Scamacca che tornerà in campo presto. In Serie A c’è chi punterà forte su di lui, considerando quelle che sono le voci di calciomercato di una delle big del calcio italiano che cerca l’attaccante per i grandi obiettivi di classifica.

Calciomercato: quando torna in campo Scamacca

Gianluca Scamacca tornerà presto in campo e al ritiro dell’Atalanta con Ivan Juric, sarà pronto ad allenarsi col gruppo squadra, praticamente da metà luglio in poi.

Manca circa un mese all’inizio della nuova stagione che, per i club italiani, comincia praticamente proprio nello stesso periodo in cui torna Scamacca in campo ad allenarsi. Come fa sapere il Quotidiano Sportivo, il rientro del centravanti italiano è a luglio e proverà a scardinare il posto da titolare a Mateo Retegui. Altrimenti il futuro sarà altrove.

Concedendo una cessione al ribasso, Scamacca potrebbe salutare l’Atalanta per giocare ancora in Serie A, qualora dovesse essere chiaro da parte della Dea che con Retegui in avanti non c’è spazio per lui. In Italia due o tre squadre potrebbero prenderlo, per permettergli di trovare lo spazio che cerca.

Chi prende Scamacca in Serie A: la possibile destinazione

Gianluca Scamacca è pronto a riprendersi un posto da titolare in Serie A. Dopo una stagione praticamente fuori dai giochi a causa del suo grave infortunio al ginocchio, l’attaccante romano vuole riprendersi la Serie A e la Nazionale.

Sia Napoli che Milan potrebbero cogliere al volo l’occasione di un’operazione low cost, che potrebbe riguardare circa 20-25 milioni di euro per l’attaccante che “rischia” di salutare anche in prestito con opzione di riscatto. Da una parte ci sono gli azzurri che hanno da sostituire il Cholito Simeone, dall’altra i rossoneri che devono dare al Bebote Gimenez un’alternativa nell’attacco di Max Allegri per un club che però è senza coppe per l’intera stagione. Cerca un posto da titolare, in ogni caso, lo stesso Scamacca. E in questo momento sembra più un’ipotesi per il Milan.