Calciomercato, arriva Gudmundsson: resta in A, lo pagano 13 mln

C’è l’accordo per Albert Gudmundsson che proseguirà la sua carriera in Serie A. Arriva la svolta da parte della società che ha trovato l’intesa con il Genoa, che ha deciso di liberarsi dell’islandese per una cifra compresa fra i 12 e i 13 milioni di euro.

Un vero e proprio affare da parte del club che ha deciso di puntare con forza sull’islandese su cui incombe ancora l’incubo del processo per violenza sessuale, con la seconda udienza in appello fissata per ottobre 2025.

A prescindere da ciò, però, la società ha chiuso in anticipo l’accordo e preso Albert Gudmundsson che continuerà a vestire la maglia di un club italiano: ecco quale.

Le ultime settimane sono state davvero intense per il calciatore, visto che la Fiorentina ha deciso di non esercitare il diritto di riscatto di 17 milioni di euro per prenderlo dal Genoa.

Per questa ragione, il suo entourage ha iniziato a proporre Gudmundsson a diverse squadre di Serie A come Milan, Roma e Atalanta, che hanno pensando per un momento di fiondarsi sul ragazzo, che rappresentava una vera e propria opportunità di calciomercato.

Calciomercato: dove andrà a giocare Gudmundsson?

E’ la redazione di Sky Sport a fornire aggiornementi riguardo il futuro del calciatore, che per un momento è stato davvero lontano dalla Fiorentina.

Attraverso agenti e intermediari si è proposto a diverse squadre che avevano iniziato a valutare il suo acquisto. Il Genoa aveva fretta di chiudere l’accordo per la cessione di Gudmundsson che alla fine proseguirà la sua avventura in Serie A.

In queste ore, infatti, si è trovata la quadra per la cessione a titolo definitivo dell’attaccante che continuerà a giocare in Italia anche in vista della prossima stagione.

Calciomercato: accordo con Gudmundsson, resta alla Fiorentina

Gli ostacoli sono stati superati anche grazie alla scelta della società viola di voler tornare sui propri passi e conferma alla Fiorentina Gudmundsson anche per la prossima stagione.

Le parti si sono riavvicinate e alla fine il Genoa è venuto incontro al club di Commisso che ha chiuso l’operazione per il riscatto dell’islandese che adesso costerà intorno ai 13 milioni di euro.

Un buon affare per i viola che confermano in squadra un giocatore importante, che potrà essere decisivo in vista della prossima stagione con Pioli pronto a sfruttare il potenziale del ragazzo che ha tutto per fare bene in Serie A.