E’ fatta per Nicola: il primo acquisto è Balotelli

Ritorno in Serie A per Davide Nicola che è pronto a firmare un nuovo contratto. Il primo regalo può essere Mario Balotelli: ecco tutti i dettagli.

Importanti novità sul ritorno in panchina di Davide Nicola che, dopo l’addio da Cagliari, è pronto ad intraprendere un nuovo percorso in Serie A, alla guida di un’altra squadra che ha deciso di investire su Mario Balotelli.

Supermario, infatti, è il grande desiderio per l’attacco del club italiano che ha avviato già le prime interlocuzione per ingaggiare il calciatore che è pronto a firmare a parametro zero.

E’ il giornalista di Sky Sport Gianluca Di Marzio a fornire dei nuovi aggiornamenti sull’incontro andato in scena nella giornata di oggi fra l’allenatore e la società, che ha scelto di ingaggiarlo per la prossima stagione.

Le parti si stanno accordando sull’ingaggio e sul mercato che dovrà fare il club che è pronto a migliorare la rosa per affrontare nel migliore dei modi il prossimo campionato di Serie A.

Calciomercato: incontro positivo, Nicola sta firmando

La dirigenza ha avuto un nuovo vertice con Davide Nicola che è pronto a legarsi al nuovo club per la prossima stagione.

Sfida difficile ma entusiasmante per l’allenatore che sta ragionando riguardo l’offerta che ha ricevuto. Svelati, inoltre, i piani da parte del club che sta lavorando anche per una campagna acquisti importante che possa migliorare l’organico che dovrà affrontare il prossimo campionato di Serie A.

La giornata di domani sarà molto importante con le parti che dovranno riaggiorarsi per fare il punto della situazione.

C’è comunque fiducia sulla possibilità di portare sulla panchina della Cremonese Nicola che come nuovo acquisto potrebbe accogliere Balotelli.

Nicola alla Creomonese: i primi nomi per il mercato

Ci sono conferme riguardo la nomina di Nicola come nuovo allenatore della Cremonese. Le parti sono pronte a definire l’accordo con il tecnico che è pronto a questa nuova sfida.

Al tecnico è stato prospettato un mercato importante con l’arrivo di calciatori come: Colombo, Ismajli e Cacace. Inoltre, per l’attacco si valuta anche la possibilità di prendere Sanabria dal Torio e Mario Balotelli, che resta il sogno per il reparto offensivo del club.

Si attende, adesso, la fumata bianca su questo affare con la Cremonese pronta a ripartire da Nicola, per tentare di raggiungere la salvezza la prossima stagione stagione.