Juventus, sbattuto fuori rosa: shock al Mondiale per Club

La Juventus ha deciso di usare il pugno di ferro: la scelta di metterlo fuori rosa ha colto tutti di sorpresa.

La Juventus ha battuto nettamente anche il Wydad Casablanca e si è assicurata il passaggio agli ottavi di finale del Mondiale per Club. Dopo il 5-0 all’Al-Ain gli uomini di Igor Tudor hanno sconfitto 4-1 la squadra marocchina. Ora i bianconeri si giocheranno il primo posto nel girone nell’ultima sfida, quella al Manchester City: alla Juve può bastare un pareggio vista la differenza reti a favore.

Contro il Wydad Casablanca è brillata soprattutto la stella di Kenan Yildiz. Il campioncino turco ha prima provocato l’autogol di Boutouil, poi ha raddoppiato con un fantastico destro all’incrocio e infine ha realizzato la terza rete mandando a vuoto il difensore del Casablanca e piazzando la palla all’angolino sempre con il destro.

Il 4-1 finale è stato invece segnato su rigore da Dusan Vlahovic: proprio l’attaccante serbo, entrato da poco, si era procurato il penalty che ha poi realizzato con freddezza e precisione. Il ritorno al gol di Vlahovic è un’ottima notizia per Tudor, che ha sempre elogiato le doti dell’ex viola e sa quanto può essere importante avere in rosa un centravanti con le sue qualità.

Pugno duro della Juventus: finisce fuori rosa, tifosi gelati

Eppure, almeno stando ai rumors, Vlahovic continua a essere sul mercato. La Juve sta ancora provando a raggiungere un accordo con l’agente del serbo per estendere il contratto – in scadenza nel 2026 – e spalmare l’ingaggio, portandolo a circa 8 milioni di euro annui. Dusan, però, non vorrebbe scendere sotto la doppia cifra: per questo Comolli e Chiellini sperano in un’offerta da parte di qualche club estero.

Proposte concrete finora non sono arrivate. Qualche sondaggio, qualche timido contatto ma niente che possa realmente far decollare una trattativa. Ecco perché non si può affatto escludere di vedere Vlahovic fuori rosa: “Il rischio c’è sempre, dipende da quanto vogliano tirare la corda la società e il giocatore”, ha detto il giornalista Filippo Bonsignore a Juve Zone, il programma in onda sul canale YouTube di Calciomercato.it.

Bonsignore ha poi aggiunto che sarà decisivo l’incontro tra Darko Ristic, agente di Vlahovic, e il direttore generale Damien Comolli in programma nei prossimi giorni: “Probabilmente chiarirà una volta per tutte la vicenda“, ha detto il giornalista. Tra qualche settimana il futuro del bomber serbo sarà senz’altro più chiaro.