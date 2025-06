La Juve saluta Vlahovic, c’è l’annuncio: “È una magia”

Ormai le strade della Juventus e di Dusan Vlahovic stanno per separarsi: i bianconeri stanno per realizzare la ‘magia’.

Igor Tudor ha concesso una ventina di minuti a Dusan Vlahovic nel match contro il Wydad Casablanca e l’attaccante serbo lo ha ripagato con un gol che gli dà sicuramente morale e fiducia. Vlahovic si è procurato il calcio di rigore nei minuti di recupero ed è andato poi a realizzarlo, fissando il punteggio sul 4-1 in favore dei bianconeri.

Una rete che però non sembra cambiare gli scenari di calciomercato. Nonostante i tentativi di avvicinamento tra le parti non c’è l’accordo per il rinnovo del bomber di Belgrado (il suo contratto con la Juve è in scadenza nel 2026) con ingaggio spalmato. Vlahovic non pare disposto ad accettare l’offerta della Juventus, che vorrebbe ridurre l’ingaggio annuale portandolo a circa 8 milioni annui.

La cessione sembra quindi inevitabile ma non è affatto semplice per Comolli e Chiellini trovare un acquirente disposto ad accollarsi una spesa tutt’altro che banale. I bianconeri chiedono infatti tra i 30 e i 40 milioni di euro per il cartellino del giocatore: in più c’è il suo stipendio da 12 milioni di euro che spaventa non poco i club interessati.

Magia Juve: ceduto Vlahovic, ecco l’annuncio

Ecco perché il giornalista Massimiliano Nerozzi del Corriere della Sera afferma chiaramente che se la Juventus riuscisse a vendere Vlahovic realizzerebbe una vera e propria “magia“, riducendo perdite che altrimenti rischierebbero di diventare importanti. Nerozzi, negli USA per seguire proprio l’avventura della Juve al Mondiale per Club, ha detto a Radio Bianconera che i tifosi stanno apprezzando molto l’atteggiamento aggressivo della squadra allenata da Igor Tudor, che sembra riuscire a mantenersi propositiva anche nei momenti in cui frena e lascia un po’ l’iniziativa all’avversario.

I due ottimi risultati conseguiti nelle prime due gare fanno felice l’ambiente bianconero, ma il caso Vlahovic continua a tenere banco. Se la Juve riuscisse a liberarsi dell’attaccante serbo potrebbe sfruttare i soldi incassati dalla cessione e il forte alleggerimento nel monte stipendi per andare a caccia di un nuovo centravanti: in prima fila c’è Victor Osimhen, anche se la trattativa con il Napoli appare sempre molto complicata.

Sullo sfondo c’è sempre Viktor Gyokeres, una vera e propria macchina da gol nelle ultime due stagioni con lo Sporting Lisbona. Occhio anche a Hugo Ekitike e Mateo Retegui, altri due giocatori che trovano un certo riscontro nella dirigenza juventina.