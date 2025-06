Ligue 1 sotto shock: club retrocesso come la Juve, il motivo

Il club storico della Ligue 1 è stato clamorosamente sanzionato con la retrocessione in Ligue 2.

Dalla storia scritta nel massimo campionato italiano alla retrocessione in quella che è l’equivalente Serie B francese. Un disastro totale quello societario che ha portato il club che aveva vinto sette titoli consecutivi tra il 2002 al 2008 in Francia fino a questo declino a causa di alcuni problemi che erano stati già sanzionati ad inizio stagione.

L’ex allenatore del Milan, Paulo Fonseca, aveva scelto proprio il club in Francia per proseguire una carriera che dovrà prendere un’altra svolta adesso considerando la retrocessione che arriva come un fulmine a ciel sereno per la società che è crollata nel buio totale della Ligue 2.

Ligue 1 sotto shock: la DNCG condanna il club alla retrocessione

È arrivata nella serata di martedì 24 giugno la decisione che passerà alla storia, come successe in Italia per la Juventus, sulla retrocessione di uno degli storici club proprio del campionato francese.

Il club ha accumulato così tanti debiti – precisamente sono di circa 500 i milioni riguardanti la situazione finanziaria di Textor al club dell’OL – da vedere la DNCG costretta a far retrocedere precauzionalmente la società allenata da Fonseca.

Si tratta infatti del Lione che aveva ricevuto l’avviso riguardante la situazione finanziaria. Se non si fosse ridotto il debito entro la data stabilita di fine stagione, allora sarebbe arrivata la sentenza. Una sentenza che di fatto condanna oggi ufficialmente il Lione alla retrocessione dalla Ligue 1 alla Ligue 2.

Retrocessione e mercato bloccato: terremoto in Ligue 1

Vero e proprio terremoto nel calcio francese, per la retrocessione annunciata questa sera per il Lione. Il club storico francese era già stato avvisato, col mercato internazionale bloccato in entrata per una situazione che però, alla fine, non è cambiata.

L’Olympique Lyonnais torna in Ligue 2 – la seconda divisione del campionato francese – dopo oltre trent’anni. L’ultima volta che il Lione ha giocato nella Serie B francese è stato nella stagione 1988/1989. Da allora, salendo di categoria e giocando in Ligue 1, non è mai più retrocesso. Il Lione infatti è diventato da lì a poco un club di spicco in Francia e adesso, con questa retrocessione, una delle acerrime rivali del Paris Saint-Germain – che oltretutto avrà maggiormente strada spianata in Ligue 1 per la lotta al titolo – ripartirà di nuovo dal basso.