Esplode la bomba: dimissioni Conte, subito un’altra panchina in Serie A

Antonio Conte ed una rivelazione pazzesca che può cambiare tutto: dimissioni e addio Napoli, subito pronto per la grande rivale

Quello vissuto dal Napoli è stato un anno memorabile. L’approdo di Antonio Conte sulla panchina azzurra ha portato una ventata di aria fresca, servita a rilanciare un progetto che sembrava essersi arrestato con la tragica annata firmata da Rudi Garcia. Ed invece sono bastati dodici mesi per cambiare, ancora, tutto.

L’ex allenatore di Juventus e Inter ha infatti firmato un capolavoro, non con la rosa più forte (sulla carta) a disposizione ma i risultati – alla fine – hanno dato ragione a Conte. Nonostante l’imbarazzante avvicendamento tra Kvaratskehlia e Okafor lo scorso gennaio. Il Napoli ha meritato più di tutti, approfittando di un andamento non proprio straordinario dell’Inter di Inzaghi.

Allo stesso modo, chiuso il discorso tricolore, il club partenopeo ha dovuto affrontare la questione legata alla permanenza di Conte. Forte, fortissime le voci che avrebbero voluto l’addio del tecnico pugliese che, tuttavia, alla fine è rimasto in Campania. Ma l’annuncio arrivato poche ore fa può tornare a spaventare i tifosi azzurri: spunta l’ipotesi dimissioni.

Conte tradisce il Napoli: ‘annuncio’ e nuova big

Nelle scorse ore sono arrivate delle dichiarazioni che sembrano, potenzialmente, delle vere e proprie rivelazioni riguardo al futuro di Antonio Conte. Un futuro che con grande sorpresa di molti potrebbe essere lontano dal Napoli, fresco vincitore del quarto Scudetto della sua storia.

L’opinionista di ‘Top Calcio 24’ Marco Varini, su ‘X’, ha lanciato una vera e propria bomba di mercato. Una teoria che non farà certamente piacere ai tifosi del Napoli e che ricorda in larga parte l’addio improvviso alla Juve nell’estate 2024, prima che cominciasse la nuova stagione alla guida dei bianconeri. Era il 15 luglio e oggi, secondo l’opinionista, la storia potrebbe ripetersi. Due i messaggi ‘incriminati’, dal tono a tratti provocatorio, coi quali Varini parla di possibili dimissioni da parte dell’ex Commissario tecnico.

“Se conosco bene Conte, si dimette prima dell’inizio del campionato”, ha scritto scatenando una marea di reazioni. Dai più perplessi a chi, invece, ha condiviso la suggestiva e stravagante visione sul destino dell’attuale allenatore del Napoli. “Speriamo non vada alla Juve”, scrive un utente. E Varini, subito dopo, coglie la palla al balzo per rincarare la dose e parlare proprio di uno scenario a dir poco clamoroso.

“Scherzi, ma non lo escluderei”, la risposta al suo primo messaggio. Poi ha concluso: “Può essere rimasto a Napoli per complicare agli azzurri l’eventuale arrivo del nuovo e va alla Juve dopo il Mondiale per Club. La permanenza di Tudor è tutt’altro che scontata“. Uno scenario pazzesco, complicato, fantasioso. Quantomeno opinabile. Staremo a vedere se, alla fine, il tecnico di Lecce tradirà così clamorosamente i tifosi azzurri.