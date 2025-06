Mussolini ha firmato, è ufficiale: giocherà in una big di Serie A

Romano Floriani Mussolini, giovane promessa del calcio italiano classe 2003, ha appena firmato con una grande del campionato italiano.

Dopo l’ottima stagione in Serie B con la maglia della Juve Stabia, il terzino azzurro si è meritato un’occasione in Serie A, che dovrà sfruttare al massimo per compiere il definitivo salto di qualità in carriera. Non sarà semplice, considerando anche la piazza ambiziosa nella quale sarà catapultato, ma dalle parti di Castellammare ne hanno sempre parlato bene, definendolo un ragazzo con la testa sulle spalle ma soprattutto ambizioso, aspetto che ha giocato un ruolo fondamentale nella scelta della dirigenza.

Mussolini ha firmato in Serie A

Romano Floriani Mussolini potrebbe essere protagonista in Serie A nella prossima stagione. Ovviamente molto dipenderà dalle impressioni che darà all’allenatore nel corso della preparazione, ma la sensazione è che ci siano buone possibilità di vederlo titolare nella prossima stagione.

Tanti aspetti e fattori condizioneranno questa cosa, ma la strada intrapresa dal ragazzo è quella giusta, come dimostra il fatto che su di lui abbia deciso di puntare una delle squadre più importanti della Serie A. Adesso starà al classe 2003 dimostrare ma soprattutto ripagare la fiducia che gli è stata data, ma i numeri registrati nella stagione appena conclusasi con la maglia della Juve Stabia fanno ben sperare. 37 presenze in tutte le competizioni con le Vespe, tra regular season, playoff e Coppa Italia, condite da un gol e ben 4 assist, a conferma della naturale propensione offensiva dello stesso Mussolini, che adesso dovrà ripetersi in Serie A.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Metropolis, dopo l’anno alla Juve Stabia Romano Floriani Mussolini è tornato alla Lazio, che ha esercitato il diritto di riscatto per riportare dalle parti di Formello il classe 2003, che potrebbe diventare l’arma in più di Maurizio Sarri nella prossima stagione.

I dettagli dell’affare Romano Mussolini

Romano Floriani Mussolini è un nuovo giocatore della Lazio. O meglio, è tornato ad esserlo dopo le esperienze prima al Pescara e poi con la Juve Stabia, dove ha registrato numeri importanti che hanno portato la società biancoceleste a credere in lui e riscattarlo.

Al momento non sono ancora state svelate le cifre di quest’operazione, ma la sensazione è che non sia di troppo il milione di euro, dato che stando a dati Transfermarkt il valore del cartellino di Mussolini dovrebbe aggirarsi attorno agli 1,5 milioni di euro. E chissà che nel corso della preparazione estiva il classe 2003 non convinca Maurizio Sarri al punto da confermarlo per la stagione che comincerà, anche se il futuro dell’italiano sembrerebbe ancora una volta in prestito.