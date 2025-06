Inter, salta Rovella ma dalla Lazio arriva un attaccante

Svolta di calciomercato che riguarda l’Inter che sta cercando di rinforzare la rosa mentre è impegnata al Mondiale per Club, ora ci sono novità sul fronte centrocampo e attacco.

Ci sono degli aggiornamenti che arrivano in merito alla scelta del club nerazzurro che sta cercando di andare a completare al meglio la rosa che dovrà competere il prossimo anno in tutte le competizioni. Occhio a quello che sembra essere il futuro già scritto per alcuni giocatori dell’Inter che possono essere venduti e al loro posto arriveranno dei nuovi colpi.

Ci sono delle novità in merito alla scelta che pensa di fare l’Inter che ora guarda avanti e proverà ad avviare un nuovo progetto per i prossimi anni. Il club dovrà andare a migliorarsi in tutti i reparti e occhio alle possibile novità.

Perché in questo momento ci sono delle novità che pensa di fare la società che valuta un nuovo colpo sia a centrocampo che in attacco e attenzione a quelle che possono essere le prossime scelte. Perché in questo momento Rovella sembra più distante dall’Inter e per l’attacco può arrivare un nuovo colpo.

Calciomercato Inter: colpo in attacco, salta Rovella

Ci sono degli aggiornamenti che riguardano la scelta che può essere fatta in attacco perché il centrocampista che cerca l’Inter considerando l’addio di Calhanoglu ora può andare seriamente valutare di andare su altre piste perché il colpo Rovella può saltare. Allo stesso tempo però dalla Lazio può arrivare una nuova occasione in attacco.

La Lazio continua a chiedere 50 milioni per Rovella e l’Inter può valutare altre piste. Occhio però a quello che sta accadendo nel reparto offensivo biancoceleste visto che c’è la clamorosa bomba Castellanos che si è innescata con il giocatore che pensa di andare via dopo aver avuto anche la bocciatura di Sarri che chiede un altro giocatore.

Proprio nelle ultime ore ha parlato l’attaccante argentino Castellanos che ha rilasciato dichiarazioni sorprendenti riguardo l’addio della Lazio e di un possibile approdo al River Plate.

Il futuro del giocatore potrebbe quindi cambiare da un momento all’altro e secondo le ultime notizie riportate da calciomercato.com ora su Castellanos possono aprirsi anche nuove strade, c’è proprio l’Inter che valuta nuovi rinforzi in attacco visto che ancora non si è sbloccata la trattativa per il colpo Bonny dal Parma.