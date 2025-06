Xabi Alonso vuole solo lui: addio all’Inter

Xabi Alonso ha messo nel mirino il grande talento: l’Inter è ormai rassegnata a perderlo, che beffa per i nerazzurri.

L’Inter è al lavoro sul mercato per individuare i profili giusti per rinforzare la rosa in base alle indicazioni fornite da Cristian Chivu. L’auspicio dei tifosi nerazzurri è che possano arrivare almeno due o tre pedine di grande spessore per mantenere la squadra molto competitiva su tutti i fronti, come già dimostrato nella stagione scorsa.

L’impressione è che la dirigenza del club di Viale della Liberazione vorrà provare a intervenire in ogni reparto. Qualcosa verrà certamente fatta anche in difesa, specialmente per cercare di ringiovanire un pacchetto un po’ in là con gli anni. Tuttavia proprio in queste ore è cominciata a circolare una notizia che di certo non fa felice il popolo interista.

Il nuovo tecnico del Real Madrid, Xabi Alonso, ha già fornito ai vertici dei Blancos la lista di giocatori che vorrebbe avere a disposizione per la prossima stagione. L’ex allenatore del Bayer Leverkusen ha messo gli occhi su quello che ritiene uno dei giovani difensori più forti in circolazione.

Addio all’Inter, ormai è deciso: lo prende Xabi Alonso

Il profilo in questione è quello di Cristhian Mosquera, classe 2004, difensore centrale del Valencia, indicato dal tecnico basco come un acquisto prioritario per rafforzare una difesa che quest’anno non è parsa solida come nelle precedenti stagioni. Il Real Madrid seguiva già con molta attenzione Mosquera e ora sta seriamente prendendo in considerazione l’idea di ingaggiare il difensore 21enne che in queste ultime settimane ha messo in mostra le sue qualità con la Spagna agli Europei Under 21.

Mosquera ha un contratto con il Valencia fino al 2026 e al momento non si registrano passi avanti tra il suo entourage e il club per arrivare a un rinnovo dell’intesa. Senza accordo il giovane difensore lascerebbe il Mestalla già in estate: il Real Madrid spera di poterlo acquistare a un prezzo contenuto proprio facendo leva sull’ultimo anno di contratto. Nonostante il recente acquisto dell’ex juventino Dean Huijsen, Xabi Alonso vuole un’altra pedina di spessore per provare quella difesa a tre che tanto ha reso con il Bayer Leverkusen.

Il difensore centrale del Valencia è valutato circa 30 milioni di euro ma l’obiettivo dei Blancos è provare ad abbassare questa cifra. L’assalto del Real Madrid è ovviamente una grossa beffa per l’Inter: i nerazzurri seguivano da tempo Mosquera e lo consideravano uno dei profili più interessanti per rinforzare e al tempo stesso ringiovanire il pacchetto arretrato. Marotta potrebbe ancora rilanciare ma l’impressione è che ormai il 21enne abbia preso la strada di Madrid.