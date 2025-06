Scelta fatta, ripartiranno da De Rossi: sarà lui il nuovo allenatore

Dopo l’intensa esperienza sulla panchina della Roma, Daniele De Rossi è pronto a tornare a mettersi in gioco.

Stando alle ultime notizie, infatti, una storica compagine italiana avrebbe deciso di puntare sull’ex campione giallorosso convinta che per esperienza, idee di gioco e grinta possa fare al caso suo. Niente ancora di deciso né tanto meno firmato, anche perché la società starebbe valutando anche altri profili per la panchina, ma la sensazione è che alla fine si affonderà il colpo proprio su Daniele De Rossi, che dal canto suo avrebbe già dato massima disponibilità ad accettare la destinazione, a patto che però venga accontentata una sola richiesta.

Svelato dove allenerà De Rossi: scelta fatta

Importanti novità arrivano in merito al futuro di Daniele De Rossi, che dopo l’importante esperienza sulla panchina della Roma potrebbe tornare in gioco nel corso della prossima stagione. Tante squadre hanno bussato alla porta dell’ex capitano giallorosso quest’estate, ma nessuna di queste l’avrebbe convinto al punto da fargli accettare proposta e progetto tecnico.

Fra tutte, però, una in particolare ha quanto meno attirato l’attenzione di De Rossi, che avrebbe mantenuto ben saldi i contatti con la dirigenza per valutare l’evolversi della situazione. Ed alla fine potremmo dire che le cose sono andate proprio come l’allenatore sperava, visto che gli è stato presentato un progetto tecnico importante, ambizioso, che potrebbe spronarlo ad accettare una volta e per tutte questa soluzione.

Stando dunque a quanto riportato dai colleghi di Tuttosport, Daniele De Rossi potrebbe diventare il nuovo allenatore della Sampdoria, che salutato Chicco Evani avrebbe intenzione di puntare su un profilo ancora più giovane che possa trasmettere passione, senso di appartenenza ma soprattutto ambizione a tifosi ma soprattutto giocatori. Dal canto suo, però, per accettare la panchina l’ex tecnico giallorosso avrebbe chiesto una sola garanzia alla società blucerchiata, un progetto tecnico ambizioso, anche perché un club come la Doria non può restare in Serie B.

La società spinge per De Rossi: c’è però un’alternativa

Daniele De Rossi è il nome in cima alla lista dei desideri della Sampdoria per la prossima stagione, ma per evitare di farsi trovare eventualmente impreparata la dirigenza blucerchiata starebbe monitorando anche altri profili sui quali andare a puntare.

Il primo nome dopo quello di Daniele Rossi è quello di Paolo Vanoli, reduce dalla burrascosa prima esperienza in Serie A sulla panchina del Torino. Un altro è quello di Lilo Foti, storico vice di José Mourinho alla Roma, ma alla fine tutte le strade portano al campione del mondo del 2006, che accettando la panchina della Sampdoria potrebbe aggiungersi a Filippo Inzaghi in quel gruppo di allenatori ex calciatori che oggi allenano in Serie B e che in quell’indimenticabile estate tedesca vinsero il Mondiale. Staremo a vedere.