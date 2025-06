Napoli, vendono Simeone: il sostituto non è Nunez, arriva dalla B

Sorpresa Napoli: gli azzurri hanno messo nel mirino un attaccante della Serie B. Pronto a svincolarsi, gli azzurri hanno acceso i riflettori e sono pronti ad ingaggiarlo a parametro zero.

Si avvicina la cessione del Cholito Simeone. Come confermato anche da Di Marzio, l’attaccante azzurro è ai saluti e pronto a proseguire la sua esperienza in Serie A.

Dopo le voci su Pisa e il Siviglia, all’estero, questa volta ci pensa un’altra squadra italiana che è pronta a riportare a Genoa Simeone, che ha già giocato con la maglia del grifone nella stagione 2015-2016.

Intanto, gli azzurri sono alla ricerca di un altro giocatore per completare l’attacco. Il sostituto di Simeone, infatti, non è Nunez ma arriva dalla Serie B.

Nunez, infatti, è una trattativa che non è legata alla cessione o meno di Simeone. E’ un qualcosa in più che servirà per migliorare il reparto offensivo, che avrà bisogno di almeno 3 prime punte di peso.

Calciomercato Napoli: chi arriva in attacco?

L’ultima idea del Napoli porta all’attaccante classe 2000, che molto presto si svincolerà dal Brescia. Reduce da una stagione importante, con 6 gol all’attivo, il giocatore si è distinto per le sue qualità che hanno spinto gli azzurri a seguirlo con particolare attenzione.

Fa parte della scuderia di Ramadani, uno degli agenti più importanti ed influenti del panorama calcistico europeo.

Quella del Napoli è una suggestione di mercato nata in queste ultime ore con Manna che sta valutando la possibilità di ingaggiare Borrelli a parametro zero.

Borrelli Napoli: nuovi aggiornamenti di calciomercato

Manna ha avviato i primi contatti per portare a NapolI Gennaro Borrelli, che saluterà Brescia a parametro zero. L’attaccante è un classe 2000 che potrebbe arrivare in azzurro dopo aver messo a segno 6 gol nell’ultimo campionato cadetto.

Da capire le intenzioni del club se deciderà di tenerlo oppure darlo in prestito, magari al Bari che è un’altra società della famiglia De Laurentiis.

Intanto, per quanto riguarda il mercato in uscita, ci sono novità su Giovanni Simeone che è attenzionato anche dal Genoa che per l’attacco segue anche M’Bala Nzola della Fiorentina. La partenza del Cholito può portare all’arrivo di Borrelli che può andare a completare il reparto offensivo insieme a Lukaku e a Nunez, che rimane l’obiettivo numero uno per l’attacco del Napoli, a prescindere dalla cessione o meno di Simeone.