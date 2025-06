Napoli, colpaccio a zero in attacco: firma gratis

Dopo l’ufficializzazione del rinnovo fino al 2027 di Alex Meret, il Napoli piazza il colpaccio a costo zero in attacco. Ecco di chi si tratta

Il Napoli ha ufficializzato il rinnovo biennale del contratto con Alex Meret, 28 anni, che, quindi, resterà il numero 1 del club azzurro fino al giugno 2027 e che ha visto riconoscersi un adeguamento dell’ingaggio a circa 2 milioni e mezzo l’anno.

Il Napoli nel comunicato con cui rende noto il rinnovo dell’ex Spal e Udinese ricorda che “dall’8 dicembre 2018, il suo debutto in maglia azzurra, in occasione della vittoria interna per 4-0 contro il Frosinone, Meret ha collezionato 212 presenze con il Napoli mantenendo per 68 volte la porta inviolata. Nessun portiere ha mantenuto la porta inviolata più volte di Alex Meret nei cinque maggiori campionati europei nel 2024/25 (16, al pari di Mile Svilar della Roma)”.

Non solo. Nelle ultime tre stagioni (dal 2022/23) Alex Meret è il portiere che ha parato più rigori in Serie A, cinque, conquistando due scudetti, nelle stagioni 2022/23 e 2024/25, ai quali si aggiunge la Coppa Italia vinta nell’annata 2019/2020.

Blindata la porta con uno dei migliori estremi difensori in circolazione, come dimostrano le suddette statistiche e il fatto di essere da anni nel giro della Nazionale, il club azzurro passa all’attacco, ossia è pronto a piazzare il colpaccio a parametro zero in attacco.

Napoli, un nuovo nome per l’attacco: Gennaro Borrelli

Il Napoli si sta prendendo la scena in un calciomercato finora senza ‘squilli di tromba’ per le big italiane: la compagine azzurra è la più attiva tra colpi messi a segno e le tante trattative imbastite dal Direttore sportivo Giovanni Manna.

A conferma del suo protagonismo sul mercato, il Napoli ha avviato dei contatti per Gennaro Borrelli, giovane attaccante svincolatosi dal Brescia a seguito del fallimento del club lombardo. Secondo quanto riportato da ‘Sky Sport’, il club campione d’Italia, in attesa del grande colpo in attacco – con Darwin Nunez che è il profilo ideale per Antonio Conte ma la forbice tra la richiesta del Liverpool e l’offerta del Napoli è ancora ampia – sta valutando il talento italiano classe 2000 che ha chiuso l’ultima stagione in Serie B con all’attivo 6 gol e 1 assist in 34 match di cui 28 da titolare.

Ma non è tutto. Secondo quanto raccolto da ‘TMW’, il Napoli è a un passo dall’acquisire i diritti alle prestazioni sportive di Noa Lang del PSV Eindhoven. L’operazione dovrebbe finalizzarsi a stretto giro di posta per una cifra intorno ai 28 milioni di euro, con mister Antonio Conte che, quindi, si prepara ad accogliere il terzo rinforzo estivo dopo gli arrivi dell’ex stella del Manchester City, Kevin De Bruyne, e del promettente Luca Marianucci.