Pagano la clausola di Kean: il futuro è in una big

Un top club europeo ha intenzione di pagare la clausola rescissoria di Moise Kean: adesso la Fiorentina trema

La Fiorentina ha conquistato un posto in Conference League nella prossima stagione e gran parte del merito per aver raggiunto questo traguardo è di Moise Kean che si è messo la squadra sulle spalle.

Dopo gli anni infelici trascorsi alla Juventus dove non è mai riuscito a far venire fuori tutto il suo talento, l’attaccante classe 2000 è esploso in maniera definitiva a Firenze sotto la guida di Raffaele Palladino. Il talento originario di Vercelli ha disputato la sua miglior stagione in Serie A con ben 19 reti in 32 presenze, condite anche da 3 assist, mentre in Conference League tra qualificazioni, league phase e fase ad eliminazione diretta ha firmato 5 gol, per un totale di 25 reti contando anche quello in Coppa Italia.

Numeri davvero pazzeschi per Kean che, inevitabilmente, è uno dei nomi più caldi dell’attuale sessione estiva di mercato sia in Italia che all’estero. Sull’attaccante è forte infatti l’interesse del Milan e soprattutto del Napoli, anche se finora nessuno di questi due club ha mosso passi concreti per cercare di portarlo nelle rispettive fila. Diverso il discorso per quanto riguarda l’estero dove ci sarebbe un top club pronto a muoversi per far suo il bomber di Vercelli.

Stando a quanto riportato in esclusiva dal sito Strettynews.com, il Manchester United sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria presente nel contratto di Kean per portarlo ad Old Trafford.

Fiorentina, lo United piomba su Kean: Red Devils pronti a pagare la clausola

La passata stagione è stata una di quelle da dimenticare il più in fretta possibile per il Manchester United che, oltre ad aver chiuso la Premier League nei bassifondi della classifica, ha anche perso la finale di Europa League contro il Tottenham. I Red Devils vogliono ora riscattare la figuraccia fatta lo scorso anno e sono determinati ad investire in maniera pesante sul mercato. Dopo il colpo Matheus Cunha e quello ormai imminente di Bryan Mbeumo, lo United ha messo nel mirino a Moise Kean.

La squadra di Amorim ha mostrato grossi limiti dal punto di vista offensivo ed è alla ricerca di un bomber che possa garantire gol a quantità. Secondo Strettynews.com, lo United ha individuato in Kean il profilo giusto per rafforzare il proprio reparto offensivo e sarebbe intenzionato nel pagare la clausola rescissoria da 52 milioni di euro presente nel contratto dell’attaccante della Fiorentina.

Tale clausola è esercitabile fino al 15 luglio e dunque il Manchester United ha davanti a se ben due settimane per poter lanciare il proprio l’assalto. Il sito inglese, però, fa sapere come ad avere l’ultima parola sull’acquisto di Kean sarà Ruben Amorim che ancora non ha dato il suo benestare all’operazione e per questo motivo la situazione relativa al futuro dell’attaccante potrebbe cambiare da un momento all’altro.