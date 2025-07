Calciomercato: è fatta per Insigne, annuncio dell’agente

Arrivano le parole dell’agente di Insigne dopo l’addio dell’attaccante dal Toronto. Il club canadese ha raggiunto un accordo per chiudere prima il rapporto con l’ex Napoli che sta per tornare in Italia.

Ci sono delle novità importanti che riguardano il futuro di Lorenzo Insigne che può essere ingaggiato a parametro zero. Una vera e propria occasione di mercato per le società che sono alla ricerca di un giocatore d’esperienza, ancora in grado di poter fare la differenza.

A prescindere da tutto, infatti, Lorenzo Insigne se in condizioni può ancora fare tanto anche in Serie A. E’ uno di quei calciatori che può tornare di nuovo protagonista nel campionato italiano.

Resta l’incognita riguardo la prossima destinazione del giocatore, che quest’oggi ha deciso di chiudere la sua esperienza a Toronto. Adesso è libero, è entrato nell’elenco dei giocatori svicolati e quindi potrà essere ingaggiato a parametro zero.

Le richieste d’ingaggio non solo altissime, ecco perché tante squadre stanno iniziando a chiedere informazioni per il calciatore che sicuramente tornerà a vestire la maglia di un club europeo.

Calciomercato: novità sul futuro di Insigne

A chiarire ogni questione, relativa al destino dell’attaccante, è l’agente di Insigne che ha rotto il silenzio riguardo il futuro del suo assistito confermando le prime voci ovvero quelle del ritorno in Europa del suo assistito.

Terminata l’esperienza in Canada, per Insigne si aprono dei nuovi scenari con la speranza di trovare una nuova squadra in Serie A.

Calciomercato: l’annuncio dell’agente di Insigne

Nel corso di un’intervista rilasciata a Stile Tv, l’agente di Lorenzo Insigne Andrea D’Amico ha parlato del futuro dell’ex capitano del Napoli che ha terminato la sua esperienza in Canada.

“A Toronto sono cambiati i programmi ed è per questo che Insigne ha rescisso il contratto. Adesso è pronto a cominciare una nuova avventura in Europa. E’ ancora presto per dire quale sarà la prossima squadra ma lui sta bene, sia mentalmente che fisicamente. Ha delle qualità importanti, si è sempre allenato al massimo”.

“Nazionale? Non so se questa sua volontà di tornare in Europa ha come obiettivo anche quello di tornare a vestire la maglia dell’Italia. Di sicuro lui è un tipo dalle forti ambizioni e in un calcio sempre più muscolare uno con le qualità di Insigne può fare sempre la differenza ed essere utile”.