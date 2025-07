Calciomercato Inter: arriva un protagonista del Mondiale per Club

L’Inter ha messo gli occhi sul talento che si sta mettendo in mostra in questo Mondiale per Club. Arrivano conferme dal Sudamerica riguardo questo affare di mercato che può andare in porto molto presto.

La società, che si è posta come obiettivo quello di rinnovare, in maniera profonda, la rosa dei nerazzurri, in queste ore ha iniziato a seguire con particolare attenzione la situazione del centrocampista, che è stata fra le piacevoli sorprese di questo Mondiale per Club.

Già conosciuto dagli addetti ai lavori, che in questi anni hanno avuto modo di vederlo all’opera, diverse società europee in passato hanno tentato di prenderlo. Nessuna è mai riuscita a chiudere l’affare anche a causa delle alte richieste da parte del Palmeiras.

Questa volta, però, qualcosa è cambiato con i brasiliani che sono pronti a trattare per la cessione del loro giocatore.

In attesa di capire cosa succederà sul fronte Calhanoglu, la società si sta cautelando ed ha già messo nel mirino un altro centrocampista in vista della prossima stagione.

Adesso la squadra è vacanza dopo una stagione davvero dura, che ha portato solo delusioni al popolo nerazzurro. Intanto, la società è a lavoro per migliorare l’organico e cedere anche alcuni calciatori.

Calciomercato Inter: sorpresa a centrocampo, ecco chi può arrivare

Arrivano delle nuove conferme riguardo l’interesse dei nerazzurri nei confronti del colombiano, che è attualmente di proprietà del Palmeiras e protagonista nel Mondiale per Club in corso negli Stati Uniti.

Infatti, secondo le ultime indiscrezioni, riportate da Dsports, ci sono stati dei nuovi contatti per quanto riguarda la trattativa che riguarda Richard Rios che a 25 anni è pronto a vivere una prima esperienza in Europa.

Dopo tanti accostamenti, il calciatore è finito questa volta nel mirino dell’Inter che è pronto a chiudere per l’arrivo del ragazzo che ha una clausola da 100 milioni di dollari.

Rios all’Inter? Nuovi aggiornamenti

Ci sono nuove indiscrezioni riguardo il primo sondaggio esplorativo da parte dei nerazzurri con la dirigenza che sta lavorando per portare all’Inter Richard Rios.

Infatti, come confermato anche dal Sudamerica, la società ha bussato alla porta del Palmeiras per il centrocampista che ha il contratto in scadenza a giugno 2028. La concorrenza è davvero alta per il giocatore, che piace in Premier all’Everton, Nottingham e Tottenham.

I brasiliani sono pronti a scatenare un’asta per Rios con base di partenza 25 milioni di euro: l’Inter accetterà queste condizioni?