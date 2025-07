Ecco l’offerta che stravolge il mercato: Torino-Milano sola andata per 59 milioni

Entra ufficialmente nel vivo il calciomercato estivo: la proposta sul piatto per il bomber rischia di creare uno spartiacque ben definito

Ci siamo. Dopo gli innumerevoli rumors, dopo le indiscrezioni che hanno riempito le pagine web dei siti sportivi di mezzo mondo, aggiornando costantemente i tifosi sull’avanzamento di una determinata trattativa, i club hanno iniziato a fare sul serio in vista della costruzione di una rosa sempre più competitiva per la prossima stagione.

Soprattutto le società che, reduci da un’annata deludente, hanno più bisogno di altre di rinforzarsi con l’innesto di diversi profili di qualità, hanno iniziato a concretizzare il lavoro di scouting – o semplicemente il pressing precedentemente portato sull’entourage del calciatore messo nel mirino – arrivando al dunque.

Emblematici i recenti casi che hanno coinvolto la Juventus, che è venuta a capo della difficile trattativa per Jonathan David, il bomber canadese del Lille svincolato dal 30 giugno, e del Milan, che dopo mesi di corte spietata portata anche negli uffici del presidente granata Urbano Cairo, sta per definire ufficialmente l’arrivo di Samuele Ricci dal Torino.

Proprio bianconeri e rossoneri sono oggi al centro di un altro intrigo di mercato che li vede nel ruolo rispettivamente di venditori e compratori. Il pezzo sul piatto è un attaccante che, ancora legato alla Juve da un accordo valido fino al 30 giugno 2026, sembra non gradire alcuna destinazione materializzatasi in questi mesi.

Forte di un ingaggio da 12 milioni netti annui scattato proprio alla vigilia della scorsa stagione, il discusso bomber rischia di restare prigioniero di un contratto dorato che però non gli garantirebbe, per lo meno alla Continassa, di accumulare minuti sul terreno di gioco. A meno che…e qui si innesta la clamorosa indiscrezione delle ultime ore.

Vlahovic-Milan, prove di matrimonio: affare da quasi 60 milioni

Come riferito dall’esperto di mercato Marco Varini, giornalista per ‘Top Calcio 24‘, il club di Via Aldo Rossi starebbe accarezzando l’idea di portare a Milano Dusan Vlahovic, l’attaccante serbo che ha già lavorato con Allegri per due anni e mezzo alla Juve.

L’affare non si presenta come tra i più semplici da condurre in porto anche per la volontà della Juve di non scendere sotto un determinato prezzo di vendita per non registrare a bilancio un’inaspettata minusvalenza. Arrivato a Torino nel gennaio del 2022 per oltre 83 milioni di euro, attualmente lo slavo pesa a bilancio per 19.55 milioni. Non risulterebbe dunque impossibile vendere il calciatore ad una cifra maggiore di quella appena riportata, a patto che lo stesso accetti di lasciare i bianconeri prima della scadenza del suo ricco accordo.

❗️Il Milan ha presentato un’offerta di 6 milioni per 4 anni a Dusan #Vlhahovic. Si attende la risposta del serbo, e in caso di esito positivo si inizierà a trattare con la #Juve. La richiesta dei bianconeri è di 35 milioni, ma il Milan conta di riuscire ad abbassarla, forte della… pic.twitter.com/itDjVmleJz — Marco Varini (@mvcalcio) June 29, 2025

Il DS rossonero Igli Tare avrebbe già presentato la sua offerta agli agenti del serbo: 4 anni di contratto a 6 milioni annui. Esattamente la metà di quanto percepito ora da Vlahovic alla Juve. La palla passa ora all’ex Fiorentina, che potrebbe spingere con la sua dirigenza per un clamoroso trasferimento sulla base di una cifra che il Milan – rispetto all’iniziale richiesta della Juve di 335 milioni – intenderebbe abbassare.