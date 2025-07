Grealish sbarca in Serie A: niente Napoli, obiettivo Champions

In maniera del tutto inattesa Jack Grealish può salutare il Manchester City e sbarcare in Serie A. L’obiettivo di questo club è quello di rientrare in Champions League ed è pronto per questo motivo a puntare sulla stella inglese. Andiamo a vedere le ultime.

Il talento inglese è stato per anni in rampa di lancio, ma nell’ultimo periodo di tempo ha visto la sua ascesa frenarsi. Al Manchester City, con una concorrenza da far impallidire tutti, ha faticato a far vedere il suo talento, che invece all’Aston Villa, dove ha potuto giocare con più continuità, si è vista in maniera lampante. Prima Sterling, però, e poi Doku lo hanno relegato ad un ruolo di comprimario che lo ha messo seriamente in difficoltà. Nonostante quanto detto fino a questo momento, la sua classe è del tutto fuori discussione.

Nelle scorse settimane si era parlato con una certa insistenza di un suo trasferimento al Napoli, con Kevin De Bruyne a fare da sponsor per questa operazione, ma queste voci si sono spente molto presto. In tal senso, adesso arriva un colpo di scena non di poco conto. Un altro club di Serie A, infatti, è pronto a tornare alla carica per Jack Grealish per metterlo al centro del proprio progetto e per puntare in maniera decisa sulla UEFA Champions League. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano in tal senso.

Grealish in Serie A, obiettivo Champions: un club fa sul serio per lui

Sulla fascia sinistra è un calciatore che negli anni ha dimostrato di saper incidere e di saper fare la differenza. A prescindere dalle recenti difficoltà. Come ammesso dallo stesso Guardiola, infatti, sembra abbia perso l’entusiasmo per fare la differenza per davvero. Stando a quanto raccontato da Goal.com, in tal senso, il Milan sta facendo sul serio per Jack Grealish, dal momento che vuole mettere questo fantasista a disposizione di Massimiliano Allegri per puntare con decisione alla UEFA Champions League.

A favorire questa operazione c’è la volontà del club di Pep Guardiola, che vuole cedere Grealish il prima possibile per risparmiare il suo pesante ingaggio dal momento che non rientra più nei piani del club allo stato attuale delle cose. Il Milan ci può provare per davvero, puntando su questa situazione che si è creata al Manchester City. Più che un accordo tra club, la strada è in salita per le richieste di ingaggio dell’inglese, che per trovare una sistemazione in Europa dovrà in maniera inevitabile ridimensionare il suo ingaggio. Si attendono sviluppi ora.