Inzaghi-Inter, nuova bufera: la mazzata è arrivata

L’addio tra Simone Inzaghi e l’Inter continua a far discutere sia per le modalità sia per quello che l’Inter ha ereditato dall’ultima, estenuante, stagione.

I nerazzurri, sfiorati diversi obiettivi senza riuscire però a portare nulla a casa, hanno cambiato il proprio allenatore decidendo di puntare su Chivu al posto del tecnico piacentino.

L’addio di Inzaghi, giunto subito dopo la fragorosa sconfitta patita in finale di Champions League, ha fatto molto parlare per via della scelta del tecnico che sembra sia arrivata già prima della partita contro il PSG. Le parti hanno cercato di non accendere ulteriori polemiche ma non mancano le frecciate indirette anche in questi ultimi giorni. Dopo l’eliminazione dell’Inter al Mondiale per club, sono giunte nuove considerazioni su quello che è stato l’ultimo periodo vissuto assieme tra l’Inter e Inzaghi.

Inter-Inzaghi, c’è ancora caos per l’addio

Fabio Ravezzani ha commentato le parole rilasciate da Lautaro Martinez dopo la sconfitta dell’Inter nel Mondiale per club, attaccando la gestione di Simone Inzaghi durante l’ultima stagione dei nerazzurri. Una forte critica alla volontà del tecnico di non voler mollare nessun obiettivo portando la sua squadra a stancarsi in maniera irreversibile.

“Nella sua intervista post partita, Lautaro ammette che la squadra è stremata nelle gambe e nella testa. Resta la responsabilità di Inzaghi (grande ieri con l’Al Hilal) che non ha saputo rinunciare alla Coppa Italia nell’illusione di vincere tutto e ha ridotto l’ultima Inter così”. Questo il post condiviso su X da Ravezzani che ha visto nella scelta di non voler scegliere da parte di Inzaghi il problema dei mancati risultati nerazzurri.

Appare difficile immaginare di trovare un allenatore che alla fine della stagione decida di abbandonare in maniera voluta un obiettivo a pochi passi dal trionfo ma è chiaro che la lunga stagione vissuta dai nerazzurri (63 partite ufficiali compreso il Mondiale per club) abbia logorato la squadra che ora è chiamata tra pochi giorni a riprendere la preparazione in vista della nuova stagione.

I calciatori nerazzurri, molti dei quali hanno sempre risposto alle chiamate delle proprie nazionali, avranno poco tempo per ricaricare le batterie e cercare di ripartire in vista di una stagione che si preannuncia completamente nuova per l’Inter. Il cambio di allenatore dopo diversi anni, l’arrivo di calciatori nuovi e qualche addio eccellente porteranno il club all’inizio di un nuovo ciclo.