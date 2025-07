Lacazette-Serie A, affare gratis: spunta il nome del nuovo club

Alexandre Lacazette ha appena lasciato il Lione ed è pronto a cominciare una nuova avventura: lo hanno preso a parametro zero.

Anche il calciomercato estivo della Serie A sta entrando nel vivo. I vari club del campionato italiano sono alla ricerca di rinforzi per migliorare la propria rosa e affrontare al meglio gli impegni stagionali. L’attenzione è soprattutto sui possibili colpi a parametro zero o low-cost: basti pensare a Luka Modric, ormai promesso sposo del Milan, ma anche a Jonathan David, che pare abbia ormai raggiunto un accordo con la Juventus.

Tuttavia in Europa ci sono ancora tantissimi giocatori svincolati che possono rappresentare una grossa occasione per i club italiani che non possono disporre degli stessi budget di altre squadre, come ad esempio quelle di Premier League. Tra gli attaccanti senza squadra c’è anche Alexandre Lacazette, attaccante francese che ha appena concluso la sua avventura con il Lione.

Il 30 giugno è infatti scaduto il contratto che legava il classe 1991 all’OL, anche se in realtà l’addio era scritto già da diverso tempo. Dopo 391 presenze e 201 gol è quindi terminato il legame di Lacazette con il Lione: ora il bomber transalpino può cominciare una nuova esperienza. Lacazette ha infatti già scelto dove giocare il prossimo anno.

Lacazette in Serie A: ora è ufficiale, la notizia è appena arrivata

Negli ultimi giorni era circolata la voce insistente di un suo possibile approdo in Serie A a parametro zero. Sull’ex Arsenal aveva messo gli occhi il Como, che non sta riuscendo a chiudere il colpo Morata. Il primo obiettivo per l’attacco dei lariani è sempre il centravanti del Milan ma nel frattempo Fabregas aveva anche fatto il nome di Lacazette come possibile alternativa nel caso non si arrivasse all’ex Real Madrid e Juventus.

Tuttavia, stando alla notizia arrivata nelle scorse ore il Como dovrà rinunciare al sogno di avere tra le proprie fila un bomber di grande prestigio come il francese. Il 34enne ha infatti deciso di proseguire la propria carriera in Arabia Saudita: Lacazette ha infatti trovato l’accordo con il Neom Sports Club, una società molto ambiziosa che ha appena conquistato la promozione nella massima divisione saudita.

Con il Neom l’ex centravanti dei Gunners ha firmato un contratto di due anni. “Dalla culla della tradizione del Lione alla frontiera del futuro del NEOM SC, è arrivato il tiratore scelto Alexandre Lacazette“, fa sapere il club saudita.