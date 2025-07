Milan: nuovo acquisto dal Monaco, annuncio del ds

Milan scatenato sul mercato. La società, dopo aver definito l’arrivo di Modric e Ricci, sta per chiudere anche per Jashari. Intanto, per l’attacco spunta il jolly del Monaco: ecco l’annuncio del ds.

Importanti novità sul futuro dei rossoneri che sono a lavoro per costruire una rosa competitiva in vista della prossima stagione. La dirigenza lavora su indicazione dell’allenatore con Massimiliano Allegri che avrà sempre l’ultima parola su ogni trattativa del club.

Intanto, per l’attacco spunta fuori un altro nome interessante che può arrivare direttamente dalla Francia. Un profilo che può essere utilizzato su tutto il fronte offensivo, capace di fare la differenza in Serie A.

Ultimissime notizie sul calciomercato del Milan con la dirigenza che in queste ore ha iniziato a sondare la disponibilità anche per altri calciatori.

Nel reparto offensivo è prevista qualche novità con dei nuovi arrivi che dovranno rivoluzionare il reparto. Resta in bilico anche la presenza di Gimenez, che può essere sostituito a fine mercato.

Dal sogno Vlahovic si è passati, in queste ore, ad un altro calciatore che può arrivare per completare l’attacco: ecco tutti i dettagli riguardo il calciatore di proprietà del Monaco.

Calciomercato Milan: chi prendono in attacco?

A fare il punto della situazione è il direttore che ha rilasciato una dichiarazione sul futuro del calciatore che, di recente, è stato accostato anche al Milan.

Tare lo tiene in considerazione come opzione low cost, pronto a sfruttare la situazione contrattuale del giocatore che non ha rinnovato il contratto con il club del Principato.

Embolo al Milan? Arriva l’annuncio del ds

Il direttore del Monaco Thiago Scuro è intervenuto ai microfoni di Sky Sport e fra i temi toccati c’è stato anche quello relativo alla possibile cessione al Milan di Embolo.

Il calciatore svizzero, infatti, è stato accostato di recente ai rossoneri con Tare fortemente interessato al profilo del giocatore che in questi anni nel Principato ha fatto bene giocando da esterno destro o punta centrale.

Con il contratto in scadenza a giugno 2026, può rappresentare un’opportunità per il Milan che cerca un giocatore offensivo per completare il reparto. Ecco le dichiarazioni del ds che ha ammesso tutto.

“Non ho sentito il Milan per Embolo che resta uno dei nostri calciatori. La società ha il mio numero e se vorranno mi chiameranno per sapere qualcosa in più riguardo il futuro del calciatore”.