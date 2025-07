Napoli, nuovo attaccante dalla Francia: lo scambio beffa la Juve

Il Napoli ha messo nel mirino un attaccante che arriva direttamente dalla Francia e che può essere un innesto davvero molto interessante. Lo scambio è la soluzione ideale per beffare la Juventus, andiamo a vedere le ultime notizie a riguardo.

Gli azzurri si stanno guardando attorno cercando quelli che sono i migliori profili da consegnare poi nelle mani di Antonio Conte. C’è la totale consapevolezza del fatto che questa squadra, così come è strutturata, anche con gli arrivi di Marianucci e di Kevin De Bruyne, non basti per far fronte a tanti impegni. Dalla Serie A, in cui si dovrà provare a difendere il titolo, fino ad arrivare alla Champions League. Competizione in cui si cercherà di andare più avanti possibile. In tal senso, sono tanti i nomi sui quali Giovanni Manna si sta muovendo con interesse.

In attacco l’attenzione è massima, ovviamente, dal momento che allo stato attuale delle cose servono almeno due esterni ed un centravanti che si possa dare il cambio con Romelu Lukaku. In tal senso, attenzione ad un profilo che può arrivare direttamente dal Monaco e la chiave per sbloccare questa operazione è rappresentata dallo scambio. Si tratta di un calciatore dal potenziale davvero enorme e che piace anche alla Juventus, che dunque rischia seriamente la beffa. Andiamo a vedere le ultime notizie che arrivano da questo punto di vista.

Napoli, scambio per il nuovo attaccante: la Juventus resta a mani vuote

I due principali indiziati per arrivare in attacco nell’immediato in casa Napoli sono senza ombra di dubbio Noa Lang a sinistra e Dan Ndoye a destra. Ma ovviamente, però, come è normale che sia, si valutano anche delle alternative per evitare di restare al palo. In tal senso, un nome da tenere in considerazione è quello di Eliesse Ben Seghir, calciatore dal potenziale enorme di proprietà del Monaco e di cui si parla un gran bene, come si suole dire. E’ un’ala sinistra classe 2005 e la svolta può essere quella dello scambio.

Stando a quanto raccontato dal Corriere dello Sport, infatti, il Monaco si sta muovendo con interesse sulle tracce di Cyril Ngonge, che vorrebbe provare a rilanciarlo ed a dargli la possibilità di consacrarsi in una società come quella monegasca che è da sempre capace di valorizzare al massimo i giovani talenti che vengono messi a disposizione. I due club, consapevoli di questi interessi incrociati, come si suole dire, potrebbero intavolare la trattativa sulla base di uno scambio, consentendo al Napoli di risparmiare una cifra considerevole qualora decidesse di affondare il colpo per Ben Seghir.