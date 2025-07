Niente Juventus, il difensore firma in Arabia: ingaggio monstre

Il calciatore sembrava destinato a diventare un nuovo calciatore della Juventus in questo calciomercato, ma invece così non sarà.

Stando alle ultime notizie, infatti, l’obiettivo della Vecchia Signora è prossimo a seguire alcuni suoi colleghi diventando una delle tante stelle di Saudi Pro League. Niente di confermato per il momento, ma le cifre che starebbero circolando in queste ore lasciano credere che oramai per la società bianconera no c’è più possibilità di ingaggiare il calciatore.

Ovviamente fino a quando non ci saranno le firme sui contratti tutto è possibile, ma la sensazione è che oramai la strada intrapresa non abbia come meta finale Torino.

Firma in Arabia Saudita: Juventus beffata

Importanti novità arrivano in merito al calciomercato in entrata della Juventus, che dopo mesi di trattative e tentativi rischia di vedersi sfuggire uno degli obiettivi dichiarati della sua estate. Niente è stato ancora deciso, il calciatore si sta prendendo il tempo necessario per decidere, ma la sensazione è che il suo futuro non sarà in Serie A ma in Arabia Saudita.

Una grande del calcio saudita starebbe infatti cercando di convincerlo con cifre importanti che una società come la Juventus, così come tante altre europee, non è in grado di garantirgli. Ovviamente questo potrebbe giocare un ruolo fondamentale nelle trattative, ma dalla sua la Vecchia Signora è convinta di avere la preferenza del calciatore, anche se si sa come nel calciomercato le cose possano cambiare da un momento all’altro.

Ed infatti così è, dato che stando al collega Ekrem Konur il difensore Antonio Silva sarebbe ad un passo dal diventare un nuovo calciatore dell’Al-Hilal di Simone Inzaghi. Obiettivo della Juventus dallo scorso gennaio, il portoghese sembrerebbe sempre più propenso ad accettare la ricca offerta saudita perché convinto proprio dall’allenatore ex Inter, fondamentale anche in questa trattativa come in quella per Theo Hernandez.

Ingaggio monstre: niente Juventus

Antonio Silva potrebbe presto trasferirsi in Arabia Saudita, all’Al-Hilal. Al momento un accordo con il Benfica non sarebbe stato ancora raggiunto, ma dalle parti di Riyad trapela ottimismo, anche perché quello con il calciatore è stato già siglato.

Stando al collega Ekrem Konur, infatti, il classe 2003 avrebbe accettato un ingaggio pari a 7 milioni di euro a stagione, ovvero quasi più del doppio di quello che gli aveva in precedenza offerto la Juventus. Come detto, l’accordo con il Benfica non sarebbe stato per il momento raggiunto, ma stando a dati Transfermarkt Antonio Silva potrebbe trasferirsi in Arabia Saudita per circa 32 milioni di euro.