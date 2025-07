Allegri non lo vuole al Milan, nuova cessione in Serie A per i rossoneri

Il Milan si prepara a cedere un altro elemento della rosa: Max Allegri ha già dato il via libera, ecco dove potrebbe giocare.

Massimiliano Allegri è in costante contatto con Igli Tare e il resto della dirigenza rossonera per capire come andare a migliorare ulteriormente la rosa del Milan. Il club di via Aldo Rossi ha messo a segno due colpi a centrocampo con gli arrivi ormai certi di Luka Modric e Samuele Ricci: già nei prossimi giorni Tare farà un tentativo anche per Jashari del Club Brugge.

Oltre al mercato in entrata il Milan deve però lavorare a fondo anche su quello in uscita. Negli ultimi giorni si è parlato molto delle possibili cessioni di Malick Thiaw e Alvaro Morata al Como ma entrambe le trattative si stanno complicando: il difensore preferirebbe tornare in Germania mentre l’attaccante attende il via libera da parte del Galatasaray (che tarda ad arrivare).

Nel frattempo è andato via Reijnders, volato al Manchester City per 70 milioni di euro, e hanno lasciato Milanello per fine prestito anche Joao Felix, Walker e Abraham. In più hanno salutato i rossoneri anche Calabria e Jovic. Nelle prossime ore potrebbe aggiungersi un’altra partenza: Allegri ha già fatto sapere che il giocatore non rientra nei suoi piani.

Allegri non lo vuole al Milan: cessione in vista

Noah Okafor è rientrato dal prestito al Napoli ma nel suo futuro non sembrano esserci i colori rossoneri. L’esperienza dell’esterno svizzero alla corte di Antonio Conte non è stata positiva: solo 4 presenze in azzurro senza nemmeno un sussulto. Il Milan è pronto a prendere in considerazione tutte le offerte per il giocatore.

Stando a quanto affermato da Luca Bianchin, giornalista della Gazzetta dello Sport, Fenerbahce e Besiktas hanno avuto contatti con il Milan in questi ultimi giorni. I due club turchi hanno informato Tare della loro disponibilità a prendere Okafor in prestito gratuito. Una proposta che però il direttore sportivo ha rispedito al mittente: il Diavolo vuole infatti cedere definitivamente il giocatore.

L’ex Salisburgo e Basilea ha già detto no al Flamengo: i brasiliani erano pronti a sborsare 15 milioni di euro per il suo cartellino. Lo svizzero – 53 presenze e 7 reti con il Milan – preferirebbe rimanere in Italia: in Serie A potrebbero provarci Bologna, Lazio e Torino, anche se finora non si registrano movimenti significativi da parte di questi club.