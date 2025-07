Bremer, infortunio e problema Juve: cambiano i tempi di recupero

La Juve, dopo l’eliminazione al Mondiale per Club, ha voglia di mettere in piedi un progetto che sia vincente con Igor Tudor in panchina.

Ma molte cose, alla Juventus, vedono strascichi legati proprio alla stagione appena terminata. Nella fase embrionale dell’infortunio di Bremer, quando già si parlava di stagione finita, si valutava tra le opzioni se fosse stato possibile, alla fine della stessa, ritrovarselo comunque a disposizione delle ultime sfide del campionato o quantomeno per il Mondiale per Club.

Non si è visto negli States, lo stesso centrale brasiliano, con Igor Tudor che ha preferito farlo lavorare in allenamento, ma senza rischiarlo. Ed è su questo che, da Tuttosport, svelano quando tornerà in campo Gleison Bremer, che ha visto i suoi tempi di recupero cambiare ancora.

Infortunio Bremer: quando torna in campo con la Juventus

Si pensava potesse rientrare al Mondiale per Club, Gleison Bremer. L’esperienza negli USA, oltre che per l’Inter, è finita anche per la Juventus, che è stata eliminata per mano del Real Madrid. Non si è visto in campo Bremer e non si vede da quando, ad inizio stagione, si è infortunato vedendosi costretto all’operazione chirurgica per la rottura del crociato.

Si è allenato ed è tornato in campo, ma senza riuscire a scendere in campo per un match ufficiale. Sarà diverso per lui da qui in avanti perché, dalla stessa fonte piemontese, circola una voce in merito a quando tornerà in campo.

Fissato l’appuntamento del ritorno in campo ed è in piena estate, tra un mese. Tra una ventina di giorni circa, dopo il periodo di pausa che sta vivendo la Juventus dopo il Mondiale per Club, si entrerà nel vivo della preparazione in vista del prossimo campionato che vorrà vedere, Igor Tudor, tra i principali protagonisti della stagione che sarà alla Juventus, dopo la sfortunata stagione di Bremer in primis e della formazione bianconera poi, che non è riuscita a competere con le rivali in alta classifica.

Fissata la data del rientro: quando giocherà Bremer?

C’è fissata già una data di un’amichevole importante che giocherà la Juventus prima del via sul nuovo campionato. Ed è in quell’amichevole del 10 agosto che si vedrà il ritorno ufficiale in campo, molto probabilmente, di Gleison Bremer.

Si tratta di una sfida che i bianconeri giocheranno contro il Borussia Dortmund, prima dello start del nuovo campionato. Chissà quindi che per la Juventus non arrivi poi la possibilità di vederlo in campo, in un match ufficiale, proprio da lì a poco considerando che la Serie A per la Juve comincia precisamente il 24 agosto alle 20 e 45 contro il Parma.