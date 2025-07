Calciomercato Juventus: non solo Sancho, da Manchester arriva un altro big

Il Manchester United ha messo in vedita alcuni giocatori che non rientrano nei piani di Amorim per la prossima stagione. Ad approfittare dell’occasione la Juventus di Comolli che, dopo Sancho, è pronto a chiudere per un altro grande talento.

Mister Moneyball è a caccia di occasione da prendere in questa sessione estiva di calciomercato.

Dopo David, arrivato a parametro zero, il dirigente vuole chiudere anche per altri giocatori di talento che hanno un prezzo molto basso a causa delle loro prestazioni non proprio esaltati.

Infatti, Comolli è pronto a scommettere su alcuni calciatori che non hanno fatto bene nell’ultima stagione. Tra questi c’è Sancho, che è tornato a Manchester dopo il prestito al Chelsea. L’inglese non è l’unico, ecco su quali altri giocatori vuole puntare il dg della Juventus.

I Red Devils sono pronti a cedere un altro giocatore alla Juventus. Nei discorsi avviati con i bianconeri non si è parlato solo di Sancho ma anche di un altro giocatore che è finito fuori dal progetto tecnico di Amorim.

Calciomercato: via da Manchester, arriva alla Juventus insieme a Sancho

E’ la redazione di Sky Sport UK a fare il punto della situazione riguardo il possibile doppio colpo della Juventus, che sta lavorando per finalizzare un altro acquisto dal Manchester United.

Sono 5 i giocatori in vendita: Antony, Garnacho, Sancho Rashford e Malacia. Tutti giocatori interessanti che potrebbero fare a caso del club bianconero che ha messo gli occhi su 2 profili.

Infatti, oltre a Sancho, che è un vecchio pallino della Vecchia Signora, si lavora anche per quanto riguarda Garnacho, che a gennaio è stato ad un passo dal Napoli.

Calciomercato: Juventus su Garnacho e Sancho?

Valutazioni in corso da parte della società che ha già avuto dei contatti con il Manchester United, che sta provando a cedere alcuni dei suoi giocatori che non rientrano nel progetto.

La Juventus per Sancho dovrà mettere sul piatto circa 30 milioni di euro. Discorso diverso, invece, per Garnacho che costo un po’ di più. Da capire le intenzioni dei bianconeri e di Comolli, che proverà a strappare il prestito per entrambi i giocatori con un diritto di riscatto.

Trattativa difficile ma non impossibile, con il dirigente che in sordina sta lavorando per questo doppio colpo che può portare alla Juve Garnacho e Sancho.