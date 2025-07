Calhanoglu via dall’Inter, annuncio ufficiale: c’entra un ex Juve

Il futuro del centrocampista turco potrebbe esssere lontano dalla Milano nerazzurra: l’ex Juventus ci mette lo zampino, annuncio pazzesco

Il ko contro il Fluminense, che ha eliminato definitivamente l’Inter dal Mondiale per Club già agli ottavi di finale, ha aperto una questione scottante che rischia di cambiare le carte in tavolta in sede di mercato. Si parla chiaramente di Hakan Calhanoglu e delle dichiarazioni di Lautaro Martinez.

Il capitano dell’Inter nel post gara, senza troppi giri di parole, si è soffermato (pur senza fare nomi) sul turco: “Chi non vuole restare all’Inter se ne deve andare”. Poco dopo il presidente Beppe Marotta ha svelato il mistero, facendo il nome di Calhanoglu “Chiariremo la situazione”, ha detto tentando di smorzare la tensione. Una tensione crescente, alimentata anche dalla moglie del centrocampista che sui social ha scritto: “La gente ti è leale solo quando ha bisogno di te”, una frase dura seguita da un lungo messaggio dello stesso Hakan che sa di rottura, definitiva, con il club di Oaktree.

“Un vero leader non cerca un colpevole quando è facile farlo. Io non ho mai tradito questa maglia. Rispetto ogni opinione, quella di un compagno o anche del presidente. Ma il rispetto non può essere a senso unico“. A questo punto, nonostante il ricco ingaggio percepito da Calhanoglu (6,5 milioni all’anno, secondo al pari di Barella dietro solo a capitan Lautaro) con un contratto in scadenza solo nel giugno 2027, ha poco ‘valore’. Il Galatasaray già da diverse settimane sta portando avanti un corteggiamento serrato pur di convincere il regista a lasciare Milano e la Serie A per tornare a casa.

Calhanoglu-Galatasaray, il messaggio: “Vieni, capitano!”

Calhanoglu vorrebbe che l’Inter lo liberasse – così come è approdato ad Appiano Gentile – a zero. Un’ipotesi che da Viale della Liberazione non hanno intenzione di prendere in considerazione. Nelle scorse ore è però arrivato un annuncio, con lo zampino di un ex Juventus che può davvero fare la differenza. Ed ora i tifosi nerazzurri non possono non iniziare a temere il peggio.

L’ex centrocampista di Juventus e Galatasaray Felipe Melo, che si è ritirato lo scorso inverno con addosso la maglia del Fluminense, ha lasciato su ‘X’ un messaggio per il centrocampista dell’Inter. Un invito a salutare la Serie A per trasferirsi al Galatasaray, club al quale Melo è evidentemente rimasto molto legato. “La Turchia è la mia seconda Patria, sono pronto a sostenere i miei fratelli turchi. Conosco da molto tempo Calhanoglu, un personaggio molto importante per me, una persona di grande valore ed un calciatore di qualità”.

Poi l’invito, senza mezzi termini: “Faccio un appello a mio fratello Calhanoglu: fratello, vieni al Galatasaray. Forza capitano!”. Staremo a vedere se il messaggio del centrocampista brasiliano con un passato anche all’Inter, alla fine, sortirà l’effetto desiderato in primis dallo stesso Calhanoglu.