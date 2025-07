Colpo Lookman in Serie A: due pedine di scambio per il sì

In Serie A può arrivare un importante colpo di scena non di poco conto. A quanto pare, infatti, Ademola Lookman può diventare il grande colpo di questa sessione, con una big pronta a sacrificare due pedine di scambio pur di ottenere il sì dell’Atalanta.

Dopo tutte le tensioni che ci sono state nella passata stagione, è lecito immaginare che l’avventura del nigeriano all’Atalanta sia giunta al capolinea. Il giocatore, infatti, ormai da diverso tempo preme per andar via, dal momento che si vuole giocare le sue carte in una big e da questo punto di vista c’è anche una sorta di accordo con l’Atalanta. Davanti alla giusta offerta, infatti, il club non si opporrà ed andrà anche ad abbassare le richieste rispetto a quelle fatte fino a questo momento. Ovviamente uno con i suoi colpi ed i suoi numeri non può non destare interesse.

La sua posizione preferita è quella di trequartista decentrato sulla corsia mancina, partendo in questo modo non troppo lontano dalla prima punta e dalla porta. In questo modo, ha modo di saper essere decisivo con i suoi guizzi ed i suoi tiri di precisione chirurgica. Nel futuro di Ademola Lookman, adesso, arriva una grande occasione, dal momento che una big del nostro campionato è pronta a fiondarsi su di lui ed a proporre una doppia pedina di scambio per ottenere il sì da parte dell’Atalanta. Andiamo a vedere le ultime notizie.

Colpo Lookman in Serie A: prende piede l’ipotesi dello scambio

Tra gli attaccanti di Serie A il nigeriano è senza ombra di dubbio uno dei più completi in senso assoluto. Da questo punto di vista, i suoi numeri parlano chiaro: nell’ultima stagione ha messo a segno 20 gol in 40 partite. Una media da capogiro di un timbro ogni due partite. In una intervista concessa ai microfoni di 1 Station Radio, Claudio Anellucci, agente ed ex procuratore di Edinson Cavani, ha parlato del forte interesse del Napoli per Ademola Lookman, che sarebbe disposto ad inserire ben due pedine di scambio.

Si era vociferato di un possibile scambio con Raspadori, ancor di più adesso che l’Atalanta rischia di perdere anche Mateo Retegui. Ma secondo quanto raccontato dal noto agente, il Napoli sarebbe disposto ad inserire in questa operazione anche il cartellino di Pasquale Mazzocchi, che per caratteristiche può essere molto adatto al gioco di Ivan Juric. Con questi due profili gli azzurri potrebbero abbassare in maniera significativa l’esborso economico necessario per assicurarsi Lookman. Si attendono sviluppi da questo punto di vista in tal senso.