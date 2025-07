Inter, dall’Inghilterra: Frattesi allo United, si chiude con lo scambio

Non solo la vicenda Cahlanoglu all’Inter. Il percorso di rinnovamento passa dal calciomercato e questo vede anche Frattesi tra le uscite.

Il centrocampista, già sotto gestione Inzaghi, aveva manifestato volontà di separazione, con futuro ancora in Serie A per giocarsi chance altrove che gli possano permettere di aumentare il suo livello personale, alzando l’asticella delle prestazioni individuali. Le stesse che avrebbe trovato già a gennaio nel Napoli di Antonio Conte che avrebbe vinto poi lo Scudetto proprio ai danni dell’Inter, così come alla Roma, luogo nel quale tornerebbe praticamente “a casa”. Ma è in Premier League che pare essere il futuro proprio di Davide Frattesi.

Si tratta di ciò che hanno svelato da CaughtOffside, in merito al trasferimento al Manchester United per Davide Frattesi. Il centrocampista ex Sassuolo è ad un passo dall’addio, come svelano i media britannici, non solo dall’Inter. Sarà addio anche alla Serie A.

Calciomercato Inter: via Frattesi, destinazione al Manchester United

Il futuro di Davide Frattesi sarà al Manchester United. Come hanno fatto sapere dall’Inghilterra, in questo momento, le possibilità di vedere il centrocampista italiano in Premier League sono alte.

All’Old Trafford, prima che verrà abbattuto lo storico stadio di Manchester, potrebbe vedersi proprio Frattesi, centrocampista che dopo un lungo tira e molla pare aver deciso di salutare. E l’Inter ha fatto chiaro in ogni caso ai suoi agenti che, se vorrà davvero salutare, dovrà farlo presentando agli uffici del club di Milano una proposta economica da parte di chi lo vorrà, dei soldi che chiede l’Inter: 30-40 milioni e non di meno.

Lo United, per ammorbidire le richieste economiche proprio dei nerazzurri, potrebbe mettere sul tavolo il cartellino di alcuni giocatori. E tra questi, proprio da Manchester, ce ne sono diversi che fanno al caso dell’Inter.

Frattesi al Manchester United: chi arriva all’Inter al suo posto

Nell’interesse dell’Inter c’è il cartellino di Ederson, centrocampista dell’Atalanta sul quale spara alto il club di Bergamo. È per questo che, non andando verso i 60-70 milioni di euro che chiede la Dea, l’Inter potrebbe approfittare dello scambio con lo United per portarsi, da Manchester, i giocatori che cerca. Da una parte lo scambio alla pari con Hojlund, seppur sia riguardante un altro ruolo l’affare che piazzerebbe il club nerazzurro, ma col Manchester che invece vede una valutazione economica differente. Dall’altra, in cambio di Frattesi, un altro centrocampista.

A centrocampo, in uscita dal Manchester, sembrano esserci sia Casemiro – lo United dovrà mettere sul tavolo 15-20 milioni di euro più il cartellino del brasiliano almeno, per convincere l’Inter – che Ugarte. Il centrocampista uruguaiano potrebbe avere un valore piuttosto simile a quello di Frattesi e, se dovesse essere proposto, l’Inter farebbe un grosso affare considerando l’importanza del giocatore. Anche a costo di versare qualche milione in più per “pareggiare” la valutazione economica sull’ex PSG.